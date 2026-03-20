Infostart.hu
2026. március 20. péntek
Egy erőmű kéménye füstöt okád a reggeli napfényben.
Nyitókép: Unsplash

Itt a drága gáz ára: Európa ismét munkára fogta szénerőműveit

Infostart

Pillanatnyilag sokkal inkább megéri földgáz helyett a sokkal szennyezőbb szénnel áramot fejleszteni.

Az iráni háború nyomán megugró gázárak miatt Európa, különösen Németország növelte a szénerőművek arányát az energiatermelésben, még úgy is, hogy az áramkereslet csökken, a tavasz beköszöntével pedig egyre nagyobb szerepet játszik az ellátásban a napenergia – írja a Bloomberg híradása nyomán a hvg.hu.

Márciusban mintegy 2 százalékponttal növekedett a német szénerőművek részesedése februárhoz képest, miközben a gázerőművek termelése több mint harmadával visszaesett, mert a jelenleg 60 eurós megawattóránkénti ár miatt egyre éri meg áramot termelni vele.

A UBS elemzése rámutatott, hogy pillanatnyilag közel 30 százalékkal drágább gázt égetni áramtermelésre, mint szenet, sőt állítólag az is felmerült, hogy az EU-ban több, korábban leállított szénerőművet újraindítanának.

A lap szerint ez is remekül példázza az európai energia-infrastruktúra sérülékenységét, mivel erősen támaszkodik a gázra, ami egyfajta átmenet a szén és a megújuló energiaforrás között. Az is kiderült, hogy az európai kormányok az olcsóságot és az ellátásbiztonságot helyezik az emissziócsökkentés elé, amikor a válság első jelére növelik a szén arányát a termelésben.

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét
Ukrajna és Irán árnyékában a migrációs szabályozás volt a két fő témája az EU-csúcsnak Brüsszelben, és feltűnt még egy miniszterelnök a magyar és a szlovák mellett, aki megérti az aggályokat ebben a turbulens nemzetközi helyzetben. Az InfoRádióban Gálik Zoltán foglalta össze a brüsszeli történéseket.
 

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Újabb globális energiaválság körvonalazódik az iráni háború miatt, ami alapjaiban átírhatja a világ energiaellátásáról alkotott elképzeléseket. A közel-keleti konfliktus közvetett hatásai több országot is arra sarkallhatnak, hogy aktívabban keressenek alternatív lehetőségeket.
 

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás

Fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. Ma a hangulatot valamelyest javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de a piac továbbra is nagyon érzékeny az ellátási kockázatokra és az esetleges újabb eszkalációra. Ami a részvénypiaci mozgásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat lehetett ma látni, Európában viszont emelkednek a tőzsdék a tegnapi csúnya zakó után.

Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?

Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?

Az Otthon Start program hatására egyes ársávokban csökkent az aktivitásuk, miközben a vásárlási stratégiájuk is átalakult a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

2026. március 20. 09:55
Van olyan benzinkút, ahol korlátozzák a tankolható mennyiséget
2026. március 19. 19:51
Újabb magyar devizahiteles ügyben döntött az EU bírósága, az elévülés volt a téma
