Itt a drága gáz ára: Európa ismét munkára fogta szénerőműveit

Az iráni háború nyomán megugró gázárak miatt Európa, különösen Németország növelte a szénerőművek arányát az energiatermelésben, még úgy is, hogy az áramkereslet csökken, a tavasz beköszöntével pedig egyre nagyobb szerepet játszik az ellátásban a napenergia – írja a Bloomberg híradása nyomán a hvg.hu.

Márciusban mintegy 2 százalékponttal növekedett a német szénerőművek részesedése februárhoz képest, miközben a gázerőművek termelése több mint harmadával visszaesett, mert a jelenleg 60 eurós megawattóránkénti ár miatt egyre éri meg áramot termelni vele.

A UBS elemzése rámutatott, hogy pillanatnyilag közel 30 százalékkal drágább gázt égetni áramtermelésre, mint szenet, sőt állítólag az is felmerült, hogy az EU-ban több, korábban leállított szénerőművet újraindítanának.

A lap szerint ez is remekül példázza az európai energia-infrastruktúra sérülékenységét, mivel erősen támaszkodik a gázra, ami egyfajta átmenet a szén és a megújuló energiaforrás között. Az is kiderült, hogy az európai kormányok az olcsóságot és az ellátásbiztonságot helyezik az emissziócsökkentés elé, amikor a válság első jelére növelik a szén arányát a termelésben.