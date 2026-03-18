Óriási sztrájk készül a Samsungnál

Megegyeztek egy hatalmas, májusban kezdődő sztrájk tervében a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói. Ez óriási kockázat a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt – írja a Portfolio összegzése.

A szakszervezet szerint a szavazáson részt vevő 66 019 munkavállaló 93 százaléka támogatta a sztrájk lehetőségét. Ha a felek nem tudnak megállapodni,

a dolgozók május 21-től 18 napos munkabeszüntetést indíthatnak.

A konfliktus középpontjában a bónuszrendszer áll: a szakszervezet azt követeli, hogy a Samsung szüntesse meg az éves fizetés 50 százalékában meghatározott bónuszplafont, és a kifizetéseket kössék az üzemi eredményhez – hasonlóan ahhoz, ahogy a rivális SK Hynix tette tavaly. A Samsung szerint azonban a plafon eltörlése megnehezítené a jövőbeni beruházások és a részvényesi kifizetések finanszírozását egy tőkeigényes és ciklikus iparágban.

A tét jelentős: a vállalat a világ legnagyobb memóriachip-gyártója, és Dél-Koreában készül a DRAM chipek teljes termelése, valamint a NAND chipek mintegy kétharmada, így egy hosszabb sztrájk az autóipartól a számítógépeken át az okostelefonokig számos iparág ellátását érintheti.