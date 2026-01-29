30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

A Kormányinfón magyarázta el a rezsistop részleteit csütörtök délelőtt Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a múlt heti adatok szerint addig körülbelül 30 százalékos a mennyiségi többletfogyasztás a rendkívüli hideg miatt. Azóta javult a helyzet, melegebb van, így csökken a fogyasztás is, de a kormány ezzel együtt úgy döntött: 30 százalék lesz a kedvezmény mértéke januárra vonatkozóan.

Van, ahol 30 százalékos árkedvezményt, van, ahol ugyanekkora mennyiségi kedvezményt adnak:

A januári gázfogyasztásból 30 százalékos mennyiségi kedvezményt ad a kormány.

30 százalékos mennyiségi kedvezményt ad a kormány. A távhőnél 30 százalékos árkedvezmény lesz.

30 százalékos árkedvezmény lesz. Az árammal fűtők kérhetik, hogy ne a gáz-, hanem a villanyszámlán kapják meg a mennyiségi kedvezményt – ezt mindenki maga döntheti el.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter hangsúlyozta:

„a döntéssel minden magyar családnak segítünk, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát, mivel ezt tudjuk szabályozni”.

Magyarországon 2,9 millió gázzal, 4,9 millió árammal fűtő család van, és 694 ezer távfűtéses, az intézkedés őket érinti majd.

A kedvezményt csak egyszer lehet igénybe venni. A nehézséget az jelenti, hogy sokaknál éves leolvasás van. De az a cél, hogy minden család részesüljön a 30 százalék kedvezményből – mondta Lantos Csaba.

Az MVM-nél vannak havi diktálós, egyenletes fizetős (átalányfizetős) és fogyasztási jelleggörbe alapján fizető ügyfelek.

A diktálós ügyfél szokás szerint bediktálja a fogyasztását, és „maximum két bediktálás alapján tudjuk megmondani a januári fogyasztását – és utána érvényesítjük a kedvezményt. A fogyasztók nem pénzt kapnak, hanem a következő részszámlákban érvényesítik a kedvezményt. A diktálósoknál ez egy vagy maximum két hónapot jelent” – hangsúlyozta Lantos Csaba.

Az átalánydíjas vagy jelleggörbés fogyasztók az éves elszámoló számlában kapják meg a kedvezményt. Ez egyéni időpont függvénye, olyan is lehet, aki csak decemberben kapja meg, ha akkor van az éves elszámolása. Az átalányfizetőknél az elszámolás az éves leolvasás után történik.

„A jelleggörbe szerint tipikusan az éves fogyasztás 90 százalékát szeptember 15. és március 15. között fogyasztják el. Januárban ennek a 19 százalékát fogyasztják el, és mi ebből a januári fogyasztásból adunk 30 százalékos kedvezményt” – fejtette ki Lantos Csaba, hozzátéve: „az ügyfél tudja, hogy mennyi volt a 2025-ös éves fogyasztása. Ennek tükrében lesz egy képlet, amit közzéteszünk majd, hogy mekkora mennyiségi kedvezményt kap minden gázfogyasztó” – tette hozzá Lantos Csaba.

A távhősökről: 93 távhőszolgáltató van Magyarországon, 674 ezer lakás a társasházán keresztül fog 30 százalékos árkedvezményt kapni. A legtöbb társaság már az első számlában meg tudja ezt csinálni, de a többiek is legkésőbb a következőben – mondta Lantos Csaba.

Az árammal fűtőket arra kérik, hogy nyilatkozzanak, ha nem a gázzal, hanem az árammal akarják igénybe venni a januári kedvezményt.

Az MVM honlapján lesz erre egy felület, április 30-ig minden érintettnek nyilatkoznia kell, hogy áramra, és melyik villanyórára szeretné igénybe venni, és utána megkapja a kedvezményt.

Akinek van gáz- és áramfűtése is, csak akkor kell nyilatkoznia, ha áramra akarja érvényesíteni a kdevezményt. Aki nem nyilatkozik, az a gázra automatikusan megkapja

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A hazai 4,4 millió áramfogyasztóhoz több mint 5 millió villanyóra tartozik. Bizonyos klímák is fűtenek, ez már milliós szám, és vannak hőszívattyúsok is, de mindez az áramszámlában jelentkezhet. Ezért döntött a kormány úgy, hogy választható, hogy valaki gázra vagy áramra veszi igénybe a kedvezményt – tette hozzá Lantos Csaba.

A rezsisávot megvédjük, a januári többletfogyasztás senkit nem vihet át a rezsivédett sávon

– hangsúlyozta Lantos Csaba, hozzátéve: mindenki kap a kedvezményből, de mindenki a fogyasztásától függően. Aki 2025-ben a rezsivédett sávban volt és a többletfogyasztás miatt esne át rajta, nem fog magasabb árakkal szembesülni – hangsúlyozta Lantos Csaba. Akik már tavaly is túlfogyasztottak a rezsisávon, ők arányosan fogják megkapni a kedvezményt.

„Itt most nem lesz rászorultsági elv, mert általában nagyon komplikált, és nem is biztos, hogy helyes adatokon alapul, ezért mi úgy döntöttünk, hogy mindenkinek adunk most a kedvezményből és arányosan” – emelte ki Lantos Csaba. Gulyás Gergely ehhez hozzátette: a méltányossági elv most is létezik, hiszen a kedvezményes tarifasáv fölötti rész már ma is arról szól, hogy ne a luxusvillájukat fűtöket támogassa a rezsicsökkentés. De a mostani döntésben is megvan a méltányosság, hiszen most senki nem lépi át emiatt a rezsivédett sávot.

Az a fogyasztó is megkapja a kedvezményt, akinek nem nőtt a fogyasztása a tavalyi évhez képest.

Akinek több ingatlanja van és több gázórája, mindegyik ingatlanban érvényesítheti a kedvezményt

– mondta Lantos Csaba.

„Ma újraindítjuk a számlázási rendszert. Aki diktálós, ott két részszámlában tudja érvényesíteni a kedvezményt. A legjobb, ha azt befizeti, és ha túlfizet, a következőben érvényesítjük” – tette hozzá. Elmondása szerint a januári többletfogyasztás 50 milliárd forintos plusz lenne a családoknak, és ezt a kormány most átvállalja.

Arra kérdésre, hogy honnan teremti elő a kormány az 50 milliárd forintot, Gulyás Gergely azt mondta: egy részét az állam állja, másik részét pedig a Robin Hood-adók alapján a szolgáltatók, a részletekről a gazdasági miniszter tesz majd közzé információkat a közeljövőben.

A saját kazánú társasházak esetében ha egy társasház nem szerződött távhőszolgáltatóval, akkor nem részesül a kedvezményből, mert nem az állam által szabályozott tevékenység alá tartozik – mondta Lantos Csaba.

A fával fűtőkre nem vonatkozik a rendszer, rájuk a szociális tűzifaprogram vonatkozik. Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, hogy március 15-ig minden kérvényező önkormányzat megkapja az igényelt szociális tűzifamennyiséget.

De a mostani rezsistop a magyar háztartások 95 százalékát lefedi

– mondta Lantos Csaba. A miniszter elmondta: a héten kijön a rendelet a részletekke, és jövő hétfőn tartanak egy újabb tájékoztatót a januári rezsistop ügyében.