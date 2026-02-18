ARÉNA - PODCASTOK
Az osztrák Alpok legmagasabb csúcsa, a Grossglockner.
Nyitókép: Unsplash

Hátrahagyta barátnőjét a legmagasabb osztrák csúcson, most emberöléssel vádolják

Infostart

Három év börtönre is ítélhetik gondatlanságból elkövetett emberölésért azt a férfit, aki 2025 januárjában túl későn hívott segítséget a Grossglockneren rekedt barátnőjéhez.

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják azt a férfit, aki 2025. január 19-én túl későn hívott segítséget a legmagasabb osztrák hegycsúcs közelében, a Grossglocknernél hátrahagyott barátnőjéhez, aki emiatt meghalt – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A bíróság szerint a férfi tapasztaltabb hegymászóként felelősséggel bírt a túra biztonsága iránt, ennek ellenére több olyan hibát vétett, ami végül barátnője halálához vezetett. A páros annak ellenére vágott bele a csúcstámadásba, hogy

a 33 éves nő korábban sosem vett részt hasonló nehézségű túrán, ráadásul felszerelése sem volt alkalmas annak teljesítésére.

Az ügyészség szerint január 18-án, 13 óra 30 perckor elérték az utolsó pontot a csúcs előtt, ahonnan visszafordulhattak volna, nem vették figyelembe a szélsőséges időjárási körülményeket, azaz a -8 Celsius-fokos hideget és a 74 kilométer per órás szelet, hanem haladtak tovább.

A páros 20 óra 50 perc körül akadt el, ennek ellenére a férfi az ügyészség szerint 22:50-kor nem jelzett a közelükben elhaladó rendőrhelikopternek. Védője szerint azért, mert a férfi barátnője ekkor még jól érezte magát, és már közel jártak a csúcshoz. Ezután nem sokkal a nő hirtelen kimerülés jeleit kezdte mutatni, a férfi ezért éjfél után 35 perccel telefonált a rendőrségnek.

Az nem tisztázott, hogy mit is mondott a rendőrségnek, ugyanis tagadja, hogy azt állította volna, hogy a barátnője rendben van, de a rendőrség szerint ezt követően lenémította a telefonját.

Miután a nő túl fáradt volt ahhoz, hogy megmozduljon, a férfi hajnali 2-kor, ügyvédje szerint a csúcstól mintegy 40 méterre hátrahagyta.

Az ügyészség szerint a férfi nem használt megfelelő eszközöket ahhoz, hogy megóvja barátnőjét a hidegtől, ráadásul a mentőszolgálatokat csak 3 óra 30 perckor értesítette.

Ekkor viszont már túl késő volt cselekedni, ugyanis a szeles időjárás miatt a mentőhelikopter sem tudta megközelíteni a hegycsúcsot és a nőt, aki így meghalt, mire elérhette volna a segítség. Ha a férfirt bűnösnek találják, akár 3 év börtönt is kaphat.

