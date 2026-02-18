ARÉNA - PODCASTOK
PIAZZA DELLA MINERVA, ROME, ITALY - 2016/11/14: A charming Rome statue of a little elephant by great Baroque sculptor and architect Gian Lorenzo Bernini was damaged by vandals overnight, sources said. Part of one of the elephants tusks was broken off and the piece was found at the foot of the statue in Romes Piazza della Minerva, near the Pantheon. (Photo by Andrea Ronchini/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Pacific Press, LightRocket via Getty Images

Róma egyik jelképét vandálok tették tönkre

Infostart / MTI

Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.

Nem ez az első alkalom, hogy az elefántot megrongálják. 2016 novemberében is letörték az egyik agyarát, amelyet utána visszahelyeztek.

Azt sem zárják ki, hogy az utóbbi napok heves esőzései szakították le az agyar egy részét, vagy a műemlék téren este focizók találták el a szobrot labdával.

Értelmetlen barbár vandalizmusról beszélt Alessandro Giuli kulturális miniszter.

A Gian Lorenzo Barberini rajzai alapján 1667-ben készült márvány elefántot Rómában „kis elefántnak” nevezik alacsony volta és kerek formái miatt. Bernini szobraival tele vannak Róma utcái és templomai, az elefánt az egyik legismertebb.

Az elefánt egy több mint ötméteres, a Krisztus előtti negyedik századra datált, az ókorban Egyiptomból Rómába szállított obeliszket tart a hátán.

2011-ben és 2022-ben a Navona-téren található, Bernini tervezte szökőkutat rongálták meg. 2015-ben a Feyenoord holland labdarúgócsapat szurkolói a Spanyol-lépcső előtti szökőkútban okoztak károkat.

Egy külföldi turista 2022-ben autóval hajtott végig a Spanyol-lépcsőn, a Colosseumban pedig gyakori, hogy a látogatók bevésik a nevüket az egyedülálló ókori anfiteátrum köveibe.

Mások a római szökőkutakban mártóznak meg.

A hatályos törvények értelmében a tetteseket két évtől öt évig terjedő börtönnel és húszezer euróig terjedő bírsággal sújthatják.

A nyitókép a 2016-ban történt rongálást mutatja.

×