Harcedzett ukrán katonák képzik ki a német hadsereget – két fontos területen is komoly tapasztalataik vannak

A hírek szerint a német védelmi minisztérium azt szeretné, hogy harcéri tapasztalatokkal rendelkező ukrán katonák közreműködjenek a Bundeswehr képzésében. Erről, mint a Der Spiegel cimű hetilap tudósított, a múlt héten a müncheni biztonsági konferencia keretében megállapodást írt alá Boris Pistorius német védelmi miniszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Eszerint a minisztérium arra törekszik, hogy az ukrán katonák mielőbb bevethetők legyenek, azaz segítsék a Bundeswehrben folyó képzést, és ezáltal a német katonák harci felkészültségét.

A fő területeket a drónkezelés, illetve az alkalmazáson keresztül történő harctéri irányítás jelenti.

A lap értesülése szerint az ezzel kapcsolatos tárgyalások már a múlt évben megkezdődtek, a Bundeswehr azonban biztonsági okokból a részletekről semmit nem kívánt közölni. A tárgyalások azt célozták, hogy meghatározzák azokat a területeket, amelyeken a német hadsereg leginkább profitálhat az ukrán katonák az orosz hadsereg elleni harcban szerzett frontvonalbeli tapasztalataiból.

A terv az, hogy az ukrán katonák gyakorlati ismereteket adjanak át német hadseregbeli bajtársaiknak. Ennek kapcsán említették a drónok használatát, valamint az ellenséges támadások elleni védelmet.

„Ukrajna ezzel kapcsolatos háborús tapasztalatait ki kell használnunk”

– idézett a Der Spiegel Bundeswehr-tiszteket.

Ami a képzés menetrendjét illeti, az ismertté vált forgatókönyv szerint a háborús tapasztalatokkal rendelkező ukrán katonáknak mielőbb meg kell érkezniük Németországba. Az első állomást a Bundeswehr gyalogos egységei jelentenék.

Mivel az Oroszország által négy éve ostromlott Ukrajnában komoly gondok vannak a katonák toborzásával, információk szerint a ukrán oktatók egyelőre valószínűleg csak néhány hétre érkeznek Németországba. A háború négy évében ugyanakkor olyan alapvető képességekre tett szert, amelyekből katonai források szerint a Bundeswehr egyértelműen profitálhat.

Német katonai források szerint a „anfolyamok” során a Bundeswehr számára fontos lesz a korszerű parancsnoki és irányítási rendszerekkel kapcsolatos ukrán tapasztalat megismerése. Utaltak ara, hogy

az ukrán fegyveres erők nagyon rövid idő alatt viszonylag egyszerű rendszereket fejlesztettek ki saját erőik harctéri bevetésének tervezésére és irányítására, így egyebek között mobiltelefonos alkalmazáson keresztül. A lőszerellátást vagy a sérültek szállítását is megfelelő alkalmazásokon keresztül szervezik.