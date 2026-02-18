ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.64
usd:
319.06
bux:
127452.5
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago rezidenciáján 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

Infostart

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: szerinte Trump olyat kér tőle, ami az ukránoknak elfogadhatatlan.

Az ukrán nép nem fogadná el azt a békemegállapodást, amelynek értelmében Ukrajnának ki kéne vonulnia a keleti Donbasz régióból, és átadni Oroszországnak – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az Axiosnak. Az ukrán elnök azalatt nyilatkozott az amerikai lapnak, hogy még zajlottak Genfben a háromoldalú tárgyalások az ukrán, az orosz és az amerikai fél között – olvasható a Mandiner cikkében..

A tárgyalópartnerek között a legnagyobb vitát a Donbasz feletti ellenőrzés kérdése okozza, mivel a területnek nagyjából 10 százaléka még mindig ukrán fennhatóság alatt áll. Zelenszkij úgy véli, nemcsak Ukrajnának, de Oroszországnak is vissza kellene vonulnia a térségben.

„Oroszországnak ugyanolyan távolságra kell visszavonnia csapatait, mint amekkora visszavonulást az ukrán haderőtől elvárnak a Donbaszban” – vélekedett az ukrán elnök. Továbbá beszélt arról is, hogy az amerikai közvetítők elmondása alapján Oroszország valóban be akarja fejezni a háborút. Zelenszkij továbbra is pesszimistán áll a helyzethez, és arra kérte az amerikaiakat, ne próbálják rávenni arra, hogy olyan békeelképzeléstkelljen megosztania a saját népével, amelyet az „bukásként” könyvelne el.

Egyúttal kifogásolta, és tisztességtelennek nevezte, hogy Donald Trump rendszeresen Ukrajnát, és nem Oroszországot szólítja fel, hogy tegyen engedményeket.

Kezdőlap    Külföld    „Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

ukrajna

donald trump

béketárgyalás

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra
N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget

Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget

Óriási állampapír-pénzeső hullik ma a befektetőkre, amiből a háztartások is jócskán részesednek. Egy 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat érkezett a lejáratához – márpedig ezen a piacon a lakossági befektetők közel egyharmados súllyal képviseltetik magukat, így feltehetően közel 250 milliárd forint jut nekik a rendkívül nagy összegű kifizetésből. Pár nap múlva pedig érkezik a következő PMÁP-lejárat, ebből újabb 160 milliárd forintra számíthat a lakosság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokaknak nem jött meg a várva várt béremelés: a dolgozók harmada kimaradt a jóból

Sokaknak nem jött meg a várva várt béremelés: a dolgozók harmada kimaradt a jóból

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 11:00
Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra
2026. február 18. 10:03
Terrorizmusért elítéltek tucatjai kerülnek vissza az utcára
×
×
×
×