„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

Az ukrán nép nem fogadná el azt a békemegállapodást, amelynek értelmében Ukrajnának ki kéne vonulnia a keleti Donbasz régióból, és átadni Oroszországnak – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az Axiosnak. Az ukrán elnök azalatt nyilatkozott az amerikai lapnak, hogy még zajlottak Genfben a háromoldalú tárgyalások az ukrán, az orosz és az amerikai fél között – olvasható a Mandiner cikkében..

A tárgyalópartnerek között a legnagyobb vitát a Donbasz feletti ellenőrzés kérdése okozza, mivel a területnek nagyjából 10 százaléka még mindig ukrán fennhatóság alatt áll. Zelenszkij úgy véli, nemcsak Ukrajnának, de Oroszországnak is vissza kellene vonulnia a térségben.

„Oroszországnak ugyanolyan távolságra kell visszavonnia csapatait, mint amekkora visszavonulást az ukrán haderőtől elvárnak a Donbaszban” – vélekedett az ukrán elnök. Továbbá beszélt arról is, hogy az amerikai közvetítők elmondása alapján Oroszország valóban be akarja fejezni a háborút. Zelenszkij továbbra is pesszimistán áll a helyzethez, és arra kérte az amerikaiakat, ne próbálják rávenni arra, hogy olyan békeelképzeléstkelljen megosztania a saját népével, amelyet az „bukásként” könyvelne el.

Egyúttal kifogásolta, és tisztességtelennek nevezte, hogy Donald Trump rendszeresen Ukrajnát, és nem Oroszországot szólítja fel, hogy tegyen engedményeket.