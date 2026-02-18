ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án.
Nyitókép: Szergej Gric, MTI/MTVA

Ukrajnai béke: nagy bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, míg a politikai kérdésekben azaz a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Kijevben, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül újságírók kérdéseire válaszolva.

„Alapvetően a katonák tudják, hogyan kell ellenőrizni a tűzszünetet és a háború befejezését, ha meglesz hozzá a politikai akarat. Szinte mindenben megállapodtak a tárgyalóküldöttségek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd. Úgy vélem, ez konstruktív jelzés” – idézte az Ukrinform állami hírügynökség az államfőt.

A politikai összetevővel, minden érzékeny kérdéssel kapcsolatban az elnök szerint a felek álláspontjai továbbra is különböznek
  • elsősorban azokkal az ukrán területekkel kapcsolatosan, amelyekre Oroszország igényt formál,
  • valamint az orosz ellenőrzés alatti zaporizzsjai atomerőmű használatával

Zelenszkij kiemelte, hogy mindhárom fél konstruktív volt a katonai katonai kérdések megvitatása során.„Tehát katonai irányban előrelépésről hallottam, politikai irányban párbeszéd volt. Megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokat folytatják, és tovább haladnak. Olyan mértékű előrelépést, mint katonai téren, politikai téren nem hallottam” – jegyezte meg Zelenszkij.

Közölte, hogy az ukrán tárgyalóküldöttség visszatérése után részletes beszámolót vár, mivel sok mindent az ukrán tárgyalók telefonon nem tudtak neki elmondani.

Az elnök köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért, és tájékoztatott arról, hogy kapcsolatba lép európai kollégáival, és tájékoztatja őket a fejleményekről. „Számunkra nagyon fontos Európa jelenléte a tárgyalási folyamatban” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Facebookon arról számolt be, hogy a tárgyalásokon a biztonsági paramétereket és a lehetséges döntések végrehajtási mechanizmusait vitatták meg. „A kérdések egy részét sikerült pontosítani, más részüknél további egyeztetés zajlik” – jegyezte meg.

Szavai szerint az ukrán delegáció a folyamat lezárásához szükséges kulcsfontosságú rendelkezések kidolgozására összpontosít. „Ez összetett munka, amelyhez minden fél egyetértése szükséges, és időt igényel. Van előrelépés, de egyelőre részletek nélkül” – írta.

Hozzátette, hogy a következő szakaszban „el kell érni a szükséges egyetértési szintet ahhoz, hogy a kidolgozott megoldásokat az elnökök elé lehessen terjeszteni”.

„Feladatunk, hogy ehhez valós, ne pusztán formális alapot készítsünk elő” – hangsúlyozta Umerov, és biztosított afelől, hogy Ukrajna konstruktívan együttműködik, mivel a végső célja változatlan: az igazságos és tartós béke elérése.

