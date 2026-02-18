ARÉNA - PODCASTOK
Svéd és norvég arany a sífutók csapatsprintjében, Klaebo tizedik aranyérme Photo by Alex Slitz/Getty Images
Nyitókép: Alex Slitz/Getty Images

Megvan a norvég szupersztár 10. aranya – már csak Phelps eredményesebb nála

Infostart / MTI

A papírformának megfelelően a nőknél a svédek, a férfiaknál a norvégok nyerték a sífutók szabadstílusú csapatsprintjét a milánói téli olimpia szerdai napján, így az utóbbiban győztes Johannes Hösflot Klaebo tizedik ötkarikás aranyérmét gyűjtötte be.

A fináléban a párosok mindkét tagjának háromszor kellett teljesítenie a másfél kilométeres pályát a Fiemme-völgyben. A férfiak versenyében a negyedik váltásnál még jószerivel teljesen együtt volt a 15 csapatot számláló mezőny, a tempót – az első kört leszámítva – szinte végig a toronymagas esélyes norvég duó diktálta. Einar Hedegart az utolsó váltás előtti egyenest „meghúzta”, így némi előnyt szerzett minden idők legeredményesebb téli olimpikonjának, Klaebónak.

A 29 éves szupersztár azonban nem kezdte csúcssebességgel az utolsó kört, így az amerikai Gus Schumacher utolérte, de a többi rivális is belátható távolságban volt. Klaebo az utolsó emelkedőre tartalékolt, amelyen szokás szerint mindenkit faképnél hagyott, így tízméteres előnnyel fordult a célegyenesbe, ahol a főtribün felé integetve csúszott át a célvonalon. Klaebo tizedik ötkarikás diadalával már a nyári olimpiákat beleszámítva is második helyen áll az örökrangsorban a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Michael Phelps mögött. A pályafutását sílövőként kezdő Hedegart a váltó után a második aranyát gyűjtötte be. A norvégok mögött az amerikaiaké lett az ezüst- és a házigazda olaszoké a bronzérem, a selejtezőben kiesett Kónya Ádám és Büki Ádám a 26. lett.

A nőknél az első két futás alkalmával még nem szakadt szét az élmezőny, aztán Jonna Sundling az egyik emelkedőn olyan ritmusváltást produkált, melyet senki nem tudott lekövetni. Innentől a svédek aranyérme biztos volt, fokozatosan növelték az előnyüket, Maja Dahlqvist az utolsó, harmadik futásánál kiengedve is biztosan hozta be első helyre a párosukat. A második helyet a svájciak, a harmadikat a németek szerezték meg. Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda duója a 25. helyen végzett az időmérőn.

A sífutókra még két szám vár, méghozzá a klasszikus stílusú 50 kilométer. Amennyiben szombaton Klaebo ismét győz, megismétli a tavalyi világbajnokságon elért egyedülálló rekordját, amikor is mind a hat számban felülmúlhatatlannak bizonyult.

Eredmények:
Sífutás, férfi szabadstílusú csapatsprint,

olimpiai bajnok: Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 18:28.98 perc
2. Ben Ogden, Gus Schumacher (Egyesült Államok) 1.37 mp hátrány
3. Elia Barp, Federico Pellegrino (Olaszország) 3.31 mp h.
...26. Kónya Ádám, Büki Ádám

Sífutás, női szabadstílusú csapatsprint,

olimpiai bajnok: Jonna Sundling, Maja Dahlqvist (Svédország) 20:29.99 perc
2. Nadja Kaelin, Nadine Faehndrich (Svájc) 1.40 mp hátrány
3. Laura Gimmler, Coletta Rydzek (Németország) 5.87 mp h.
...25. Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda

