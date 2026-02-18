A mentelmi bizottság ellenzi Andrej Babis kiadását

Andrej Babis cseh kormányfő ügye a Gólyafészek nevű beruházáshoz kapcsolódó uniós támogatások miatt indult. A prágai városi bíróság korábban kétszer is felmentette, de a fellebbviteli bíróság mindkét ítéletet hatályon kívül helyezte. Ha most kiadnák, az ügy újra az elsőfokú bíróság elé kerülne. A miniszterelnököt a parlament korábban már három alkalommal is kiadta büntetőeljárás céljából.

Andrej Babis emlékeztetett arra, hogy korábban elutasította a kegyelmet, amelyet az akkori államfő, Milos Zeman ajánlott fel neki, mert akkor még hitt az igazságszolgáltatás pártatlanságában.

Most azonban politikai pernek tartja az eljárást.

Tomio Okamura házelnök esetében a bíróság most először kérte a kiadását. Az ügy a 2024-es regionális és szenátusi választások előtti kampányhoz kapcsolódik. A rendőrség gyanúja szerint pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia plakátjai gyűlöletkeltők és rasszista jellegűek lehettek, ezért felmerült Okamura büntetőjogi felelőssége is, amit ő tagad.

Helena Válková, a cseh képviselőház mandátumvizsgáló bizottságának elnöke, aki a kormányzó ANO mozgalom politikusa, közölte: mindkét esetben a kiadás ellen szavazott. Andrej Babis ügyével kapcsolatban azt mondta, szerinte több eljárási hiba is történt, és nincs teljes bizalma abban, hogy a bíróságok megfelelően járnak el. Úgy fogalmazott: ha Babis nem lenne politikus, valószínűleg nem állna bíróság előtt. Hozzátette ugyanakkor, hogy konkrét politikai nyomásról nincs tudomása, de meglepte az ügyben tapasztalt hibák száma.

Az ellenzék élesen bírálta a döntést. Michal Zuna, a bizottság alelnöke, az ellenzéki TOP 09 képviselője helytelennek nevezte az álláspontot, és hangsúlyozta: a cseh igazságszolgáltatás független, és nem áll politikai befolyás alatt.

Tomio Okamura a döntés után kijelentette: nem hajlandó visszavonni a vitatott kampányplakátok állításait. Szerinte elfogadhatatlan, hogy valakit a véleménye miatt büntetőeljárás alá vonjanak. Úgy véli, a véleményszabadságot védi, és azt is megjegyezte, hogy egy esetleges későbbi szavazás akár még politikai előnyt is jelenthetne számára. Később Andrej Babis is megszólalt, és a cseh közszolgálati televíziónak azt mondta: továbbra is politikailag motiváltnak tartja az ellene folyó eljárást.

Szerinte annak célja az volt, hogy eltávolítsák a politikából.

A bizottság döntése nem okozott meglepetést. A testületben ugyanis többségben vannak a kormánykoalíció pártjai, köztük az ANO, valamint az SPD és az Autósok párt képviselői. A végső döntést hamarosan a cseh képviselőház hozza meg.