ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.41
usd:
320.93
bux:
127820.56
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

A mentelmi bizottság ellenzi Andrej Babis kiadását

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Nem javasolja a cseh parlament alsóházának mandátum- és mentelmi bizottsága, hogy a képviselők kiadják büntetőeljárás céljából Andrej Babis miniszterelnököt és Tomio Okamura házelnököt. A testület keddi ülésén hozott döntéséről a bizottság elnöke számolt be. A végső szót azonban a teljes képviselőház mondja ki, amely várhatóan március elején, rendkívüli ülésen szavaz az ügyről.

Andrej Babis cseh kormányfő ügye a Gólyafészek nevű beruházáshoz kapcsolódó uniós támogatások miatt indult. A prágai városi bíróság korábban kétszer is felmentette, de a fellebbviteli bíróság mindkét ítéletet hatályon kívül helyezte. Ha most kiadnák, az ügy újra az elsőfokú bíróság elé kerülne. A miniszterelnököt a parlament korábban már három alkalommal is kiadta büntetőeljárás céljából.

Andrej Babis emlékeztetett arra, hogy korábban elutasította a kegyelmet, amelyet az akkori államfő, Milos Zeman ajánlott fel neki, mert akkor még hitt az igazságszolgáltatás pártatlanságában.

Most azonban politikai pernek tartja az eljárást.

Tomio Okamura házelnök esetében a bíróság most először kérte a kiadását. Az ügy a 2024-es regionális és szenátusi választások előtti kampányhoz kapcsolódik. A rendőrség gyanúja szerint pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia plakátjai gyűlöletkeltők és rasszista jellegűek lehettek, ezért felmerült Okamura büntetőjogi felelőssége is, amit ő tagad.

Helena Válková, a cseh képviselőház mandátumvizsgáló bizottságának elnöke, aki a kormányzó ANO mozgalom politikusa, közölte: mindkét esetben a kiadás ellen szavazott. Andrej Babis ügyével kapcsolatban azt mondta, szerinte több eljárási hiba is történt, és nincs teljes bizalma abban, hogy a bíróságok megfelelően járnak el. Úgy fogalmazott: ha Babis nem lenne politikus, valószínűleg nem állna bíróság előtt. Hozzátette ugyanakkor, hogy konkrét politikai nyomásról nincs tudomása, de meglepte az ügyben tapasztalt hibák száma.

Az ellenzék élesen bírálta a döntést. Michal Zuna, a bizottság alelnöke, az ellenzéki TOP 09 képviselője helytelennek nevezte az álláspontot, és hangsúlyozta: a cseh igazságszolgáltatás független, és nem áll politikai befolyás alatt.

Tomio Okamura a döntés után kijelentette: nem hajlandó visszavonni a vitatott kampányplakátok állításait. Szerinte elfogadhatatlan, hogy valakit a véleménye miatt büntetőeljárás alá vonjanak. Úgy véli, a véleményszabadságot védi, és azt is megjegyezte, hogy egy esetleges későbbi szavazás akár még politikai előnyt is jelenthetne számára. Később Andrej Babis is megszólalt, és a cseh közszolgálati televíziónak azt mondta: továbbra is politikailag motiváltnak tartja az ellene folyó eljárást.

Szerinte annak célja az volt, hogy eltávolítsák a politikából.

A bizottság döntése nem okozott meglepetést. A testületben ugyanis többségben vannak a kormánykoalíció pártjai, köztük az ANO, valamint az SPD és az Autósok párt képviselői. A végső döntést hamarosan a cseh képviselőház hozza meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    A mentelmi bizottság ellenzi Andrej Babis kiadását

csehország

büntetőeljárás

mentelmi jog

andrej babis

mentelmi bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország

Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország

Az Európai Unió területén kívüli, a migránsok kitoloncolását előkészítő táborok kialakításán dolgozik Görögország, Németország, Hollandia, Ausztria és Dánia - jelentette be a migrációs ügyekért felelős görög miniszter szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a fordulat? Nagy ralival zárt a magyar tőzsde

Megjött a fordulat? Nagy ralival zárt a magyar tőzsde

A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police due to give update on search for missing skiers after California avalanche

Police due to give update on search for missing skiers after California avalanche

Six others from the group have already been rescued after they became stranded on Tuesday, the Nevada County Sheriff's Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 17:50
Kanyarójárvány fenyegeti Londont
2026. február 18. 17:26
Barack Obama meglepő nézetei a földönkívüliekről
×
×