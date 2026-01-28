Jönnek a rezsistop részletei

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. január 29-én, csütörtökön 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány? címmel – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Előzőleg Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt közölte, hogy mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport. A kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét. Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt. Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak,

kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

Minden bizonnyal erről a témáról is lesz szó a csütörtöki Kormányinfón.