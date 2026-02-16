ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

2026. február 16. 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

2026. február 16. 21:30
Fontos megállapodást írt alá Magyarországon az amerikai külügyminiszter – a nap hírei
2026. február 16. 21:09
Napinfó - 2026. február 16.
2026. február 16. 21:03
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány
2026. február 16. 20:41
A fáslegelő lett az idei év élőhelye
2026. február 16. 20:23
Meglepő fordulat az albérletpiacon – új számok érkeztek
2026. február 16. 20:00
Az EnergiaVilág 2026. február 16-i adása
2026. február 16. 19:31
Szakértő az Orbán-Rubio találkozóról: ez erős fegyvertény a kormány számára
2026. február 16. 18:00
