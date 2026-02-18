Megint jön a brutális hideg Magyarországon, mínusz 16 fok is lehet

Pénteken még 0 fok körül lesz az átlagos hőmérséklet, aztán szombattól megint itt a kemény tél a Hungaromet előrejelzése szerint.

Az alapvetően napos időt követően nyugat, északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nap vége felé növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. A délire forduló szél megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -12 és -5 fok között alakulhat, de vastagabb hótakaró esetén a szélcsendes, fagyzugos helyeken ennél jóval hidegebb is lehet. A meteorológiai térkép szerint Észak-Magyaroszágon, Nógrád megyében és az Északi-középhegységben -15, -16 fok is lehet.