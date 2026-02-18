Újabb medveészlelés Pest vármegyében

Minap Mogyoród külterületén, Kukukkhegynél észlekek medvét – közölte a Pest vármegyei nagyközség önkormányzata. Szerdán pedig Veresegyház és Csomád között bandukolt egy a vadásztársaság tájékoztatása szerint – olvasható a csömöri önkormányzat közösségi oldalán, ahol arra figyelmeztetnek, hogy amíg nem sikerül az állatot befogni, óvatosan sétáljon, túrzázzon mindenki a környéken.

Veresegyház polgármestere, Cserháti Ferenc maga is arról tett ki egy posztot szerda délben, hogy a település térségében medve felbukkanását jelezték, ezért „kérem, legyenek különösen körültekintőek, főleg az erdős, külterületi részeken”. „Kiránduláskor, kutyasétáltatáskor figyeljenek fokozottan, és ha medvét látnak, ne közelítsék meg, ne próbálják elriasztani, hanem értesítsék a 112-es segélyhívó számot.”

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, súlyos medvetámadás történt vasárnap a szomszédban, a szlovákiai Rózsahegy közelében. Egy 57 éves férfi fakitermelési ellenőrzést végzett fiával és vadászkutyájával, amikor egy meredek, sziklás lejtőről váratlanul rájuk rontott egy anyamedve. Az állatot egy marokfegyverrel lelőtték, a rendőrség orvvadászat gyanújával eljárást indított.