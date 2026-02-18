Lecsaptak Lázár János szavaira a vasutasok és a BKV-sok is

2012-ben megszűnt a korkedvezményes nyugdíj lehetősége, számos munkavállaló azóta is hiába várja az újabb lehetőséget. Az egyik Lázárinfón a miniszter megemlítette, hogy a korengedményes nyugdíj valamilyen formában esetleg visszatér, erre alapozza elképzeléseit az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke is.

Naszályi Gábor az InfoRádióban elmondta, hogy 2012-ben változott meg a törvény, miszerint általánosságban megszűnt a korkedvezményes nyugdíj lehetősége.

„Abban az időben az volt az ígéret, hogy lesz valami helyette, kidolgoznak egy alternatívát. Ez nem történt meg a mai napig, mi azóta rendre próbálunk ez ügyben lépni, de igazából nem értünk el semmilyen eredményt, még annyit sem, hogy akinek már volt töredék ideje, mert ugye gyakorlatilag ez a rendszer azt jelentette, hogy öt évenként egy év nyugdíjkedvezményt kapott a dolgozó. Az első tíz évet egyben, tehát két évet, aztán öt évenként egyet. Mindezt az indokolja, hogy a dolgozók ennek a rendszertelen munkavégzésnek köszönhetően az ülőmunka következtében és egyéb terhelések miatt ma már talán a legnagyobb az a stressz, amit az elsajtózás és az állandó utaskonfliktus jelent, fokozott egészségkárosodást szenvednek.”

A szakszervezeti elnök szerint annyira súlyos már a helyzet, hogy egyre kevesebben érik meg a nyugdíjkorhatárt, és ha meg is érik, akkor is gyakran előfordul, hogy súlyos egészségromlást szenvednek el, így élvezni már nem tudják a nyugdíjas éveiket.

Naszályi Gábor emlékeztetett: „Lázár János miniszter egy Lázár infón megemlítette, hogy bizonyos munkakörökben látja a korengedményes nyugdíj visszatérésének realitását, a Vasutasok Szakszervezete ezek után írásban fordult a miniszterhez, mi pedig most csatlakoztunk ehhez a megkereséshez.

Az elnök arról is beszélt, hogy ez nem 10 éves probléma valóban, szerinte annál lényegesen régebbi. Mint mondta, „hogy a kezdeményezésnek lesz-e bármilyen eredménye, majd kiderül. Mi azért bizakodók vagyunk, hiszen ne tegyünk úgy, mintha Lázár János nem lenne egy nagyon fajsúlyos politikus, aki nem véletlenül mondja, amit mond, tehát bízunk az eredményben – fogalmazott az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.