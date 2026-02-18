ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

50 méternél nem mehet közelebb várandós volt élettársához a brutális apa

Infostart

Ököllel arcba ütötte és mellkason rúgta várandós élettársát a 19 éves férfi, ezért távoltartást rendelt el a bíróság.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség távoltartást indítványozott egy 19 éves férfi ellen, hogy ne mehessen gyermeket váró élettársa és közös gyermekük közelébe – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A gyanúsított és 20 éves élettársa együtt nevelték közös gyermeküket, és újabb gyermekáldás előtt álltak. Ennek ellenére rendszeresek voltak közöttük a konfliktusok,

a sértett már többször kérte a gyanúsítottat, hogy költözzenek szét, mert többször bántalmazta őt.

2026. januárjában ismét összevesztek, a férfi szidalmazta élettársát, majd lökdösni kezdte őt, valamint a sértett jelen lévő húgát is, majd a várandós sértettet ököllel arcon ütötte, mellkason rúgta, betört egy üvegajtót, és távozott az ingatlanból.

Arra tekintettel, hogy az elmúlt időszakban a sértett családjának bejelentései alapján többször volt már szükség rendőri intézkedésre a férfivel szemben, az ügyészség a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a távoltartás elrendelését.

A bíróság az ügyészi állásponttal egyetértve 30 napra elrendelte a távoltartást az apával szemben, szigorú magatartási szabályokat meghatározva részére:

50 méternél nem mehet közelebb a várandós nőhöz és gyermekükhöz, és az elektronikus kapcsolatfelvételt is kerülnie kell.

A bíróság döntése jogerős.

50 méternél nem mehet közelebb várandós volt élettársához a brutális apa

