2026. február 18. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Barack Obama meglepő nézetei a földönkívüliekről

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„A földönkívüliek szerintem léteznek, de nincsenek elzárva az 51-es körzetben” – mondta egy podcastban Barack Obama. A volt amerikai elnök a sci-fi rajongók és összeesküvés-elméletek hívei által egyaránt előszeretettel emlegetett új-mexikói titkos katonai telephelyre utalt, ahol találgatások szerint a Földön landolt, de eltitkolt „idegenek” holttesteit tartják. Obama hozzátette: saját elnöksége idején nem talált semmilyen bizonyítékot a kapcsolatfelvételre.

Obamának Brian Taylor Cohen szegezte neki podcastjában a kérdést: léteznek-e földönkívüliek?

A volt elnök pedig az amerikai államfők sorában elsőként nyíltan kimondta: szerinte igen.

„Valóban léteznek, de én nem láttam őket – és nincs olyan föld alatti létesítmény, ahol el lennének zárva, hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, és azt titokban tartották az amerikai elnök előtt” – mondta.

A megjegyzés akkora visszhangot keltett, hogy Obama később pontosította állítását: bár az univerzum statisztikailag hatalmas, így

jó eséllyel van élet más bolygókon, de a távolságok miatt nagyon alacsony a valószínűsége, hogy földönkívüliek látogatták volna meg a Földet.

Obama hozzátette: saját elnöksége idején nem talált semmilyen bizonyítékot a kapcsolatfelvételre.

A több médium által gyorsan felkapott megjegyzések a podcast gyors kérdés-felelet részében hangzottak el, amikor a műsorvezető, egyből ezzel nyitott: „Léteznek-e a földönkívüliek?”

Új elnökként Obamát is izgatta az idegenek kérdése

Az Area 51-ről már hosszú ideje keringenek olyan pletykák, hogy földönkívülieket vagy lezuhant UFÓ-kat rejthet, amit csak tovább tüzeltek az olyan tévésorozatok, mint a nagysikerű X-akták.

A légibázist az 1950-es években hozták létre, hivatalosan csak 2013-ban ismerte el létezését a CIA, és azóta a közvélemény különféle akciókkal próbálta „felszabadítani” – 2019-ben például egy Facebook-eseményen több százezer ember jelezte részvételi szándékát, de végül csak néhányan jelentek meg a helyszínen.

Obama arról is beszélt, hogy elnökként az első kérdés, amit fel akart tenni, ez volt: „Hol vannak a földönkívüliek?”

Egy nappal a podcast publikálása után visszatért a témához és pontosított: a földönkívüli élet létezése statisztikailag valószínű, de bizonyíték nincs – fejtegette - az állampolgárokat pedig arra ösztönözte, hogy maradjanak éberek és kritikusak a közösségi médiában terjedő összeesküvés-elméletekkel szemben.

Uri Geller illuzionista és tévés személyiség gyorsan hozzászólt a témához.

Szerinte nem arra kell figyelni, hogy mit tagadott Obama, hanem hogy mit nem. Szavaiból az derült ki, hogy az idegeneket „nem az Area 51-ben tartják és ez igaz” – állította.

Uri Geller kifejtette: maga látta „az Area 51 közelében lezuhant UFÓ-ból kihúzott földönkívüliek holttesteit”. Ezeket szerinte „lefagyasztották és tanulmányozzák”. Emellett azt is állította, hogy az amerikai hadsereg „Dél-Koreába szállította, ahol egy hatalmas UFO található”.

„Bohóckodik a Fehér ház, az ICE diktatórikus”

Bár a beszélgetésnek eme része váltott ki nagy érdeklődést, ha nincs a földönkívüli-kérdés, akkor is téma lett volna az interjú.

Abban ugyanis a jobbára hallgató Obama vitriolosan visszavágott Donald Trumpnak, illetve kifejtette a véleményét a kormányzatáról.

A mostani elnök nevének említését kerülve „bohóckodásnak” nevezte a Fehér Ház és csapata közösségi médiás és televíziós megnyilvánulásait.

„Az az igazság, hogy az emberek korábban egyfajta tisztelettel és méltósággal kezelték a hivatalt, de mostanra úgy tűnik, teljesen kiveszett a jóízlés és szégyentelenül viselkednek”

– fejtegette.

Nekiment, az Amerikai Bevándorlási és Vámhivatalnak, a hírhedtté vált ICE-nak is, amikor „diktatórikusnak” minősítette Minnesota állam-beli fellépéseit. A volt elnök szerint a szövetségi ügynökök viselkedése – beleértve két, halállal végződő lövöldözést – olyan, amilyet korábban csak autoriter rezsimekben láttak.

Az ICE állig felfegyverzett tisztjei heteken át fogdosták össze a szövetségi kormányzat által bűnözőknek titulált vélt és valós migránsokat – köztük egy ötéves gyereket – (miközben egy minisztériumi statisztika szerint csupán egyhatoduk esetében történt vádemelés vagy született ítélet).

Velük szemben rendszeres utcai tüntetéseket szerveztek, a radikálisabb aktivisták pedig heccelték az ICE-ügynököket. A Trump-kormányzat végül február elején jelezte, hogy kivonja az ügynököket a szövetségi államból.

Megtörte a „majomvideóval” kapcsolatos hallgatást

Obama emellett élesen bírálta a Trump közösségi médiafiókja által posztolt, rasszista videót, amelyben az ő és felesége arcát majmok testére montírozták, és amely nagy felháborodást keltett az Egyesült Államokban.

A klipet február ötödikén tette ki Trump fiókja a Truth Social platformra (amelyet Donald Trump azután hozott létre, hogy korábban letiltották a Twitterről).

Az elnök azzal védekezett, hogy „nem látta” a jobbára a szerinte „az ellopott választásról” szóló videó ominózus részét. „Nem hibáztam” – válaszolta, amikor azt kérdezték, hogy bocsánatot kér-e, azt állítva, hogy azt egy beosztottja posztolta.

A klip azonban már több republikánus szenátor körében is felháborodást váltott ki, aminek nyomán törölték és a Fehér Ház úgy állította be, hogy a beosztott tévedésből publikálta. A klipben több vezető demokrata, de republikánus politikus arca is állatok testére retusálva jelent meg és egyesek szerint emiatt nem lehet azt állítani, hogy rasszista lenne és kifejezetten Obamáékat vette volna célba. Tény viszont, hogy az „alkotó” nem másokból, hanem belőlük csinált majmot.

Trump szerint a legendás polgárijogi harcos nem szívelte Obamát

Nem tudni, hogy Obama megjegyzésére reagálva-e, de Trump a hétfőn elhunyt fekete polgárijogi harcost, Jesse Jackson tiszteletest méltatva odaszúrt, hogy az „ki nem állhatta Barack Hussein Obamát”.

A tiszteletesről, akit Martin Luther King karolt fel és aki kétszer is demokrata párti elnökjelölt-aspiráns volt, fennmaradt egy Trumppal készített mosolygós közös fotó, amit a Trump-stáb gyorsan ki is posztolt – mintegy arra használva fel a lehetőséget, hogy visszautasítsa a rasszizmus vádját.

Az elnök „jó embernek” nevezte Jacksont, azt állította, hogy ő is hozzájárult a sikeréhez „annak ellenére, hogy a radikális baloldal csalói és holdkórosai hamis módon, állandóan rasszistának neveznek”.

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.
 

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

Kiszivárgott: titokban egyeztet Trump jobbkeze a rezsimváltásról – Igazi barátként trécsel a volt diktátor unokájával

Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.

Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

2026. február 18. 16:26
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
2026. február 18. 09:17
Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet
