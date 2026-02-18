Egy kutya is beszállt a női sífutók versenyébe – videók, képek

A huszonegyedikként induló Pónya Sára nagyot küzdött, de néhány századdal lemaradva az utolsó, 26. helyen zárt a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjének selejtezőjében – ráadásul Pónya beérkezése után

egy kutya tévedt a célegyenesben a pályára, bekergette a célba a horvát versenyzőt, majd távozott a sífutóknak fenntartott kijáraton.

Il primo cane a partecipare alle olimpiadi invernali! Concorrenza battuta e medaglia d’oro per lui!#MilanoCortinaOlympics2026 #Olimpiadilnvernali2026 #cane pic.twitter.com/n4qPnQyUQE — Federico Roscioli (@FedericoRoscio2) February 18, 2026

A másik magyar versenyző, Laczkó Lara Vanda két másodperccel gyorsabb volt Pónyánál, s végül mint kiderült ez arra elegendőnek bizonyult, hogy a görög váltót megelőzzék, s így a magyar válogatott a 25. helyen zárt – írja az NSO.

A selejtezőt végül Svédország nyerte meg 6:29.94 perc, őket a finnek, 14.92 másodperc hátránnyal követték, a harmadik pedig Kanada lett, 16.72 másodperc hátránnyal.