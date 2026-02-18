ARÉNA - PODCASTOK
Egy kutya mancsnyoma a hóban.
Nyitókép: Getty Images/Jackie Bale

Egy kutya is beszállt a női sífutók versenyébe – videók, képek

Infostart

A milánói-cortinai téli olimpián a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjének selejtezőjében a Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda összeállítású magyar váltó a görögöket megelőzve a 25. helyen végzett, s nem jutott döntőbe. A futam érdekessége, hogy egy kutya is betévedt a pályára.

A huszonegyedikként induló Pónya Sára nagyot küzdött, de néhány századdal lemaradva az utolsó, 26. helyen zárt a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjének selejtezőjében – ráadásul Pónya beérkezése után

egy kutya tévedt a célegyenesben a pályára, bekergette a célba a horvát versenyzőt, majd távozott a sífutóknak fenntartott kijáraton.

A másik magyar versenyző, Laczkó Lara Vanda két másodperccel gyorsabb volt Pónyánál, s végül mint kiderült ez arra elegendőnek bizonyult, hogy a görög váltót megelőzzék, s így a magyar válogatott a 25. helyen zárt – írja az NSO.

A selejtezőt végül Svédország nyerte meg 6:29.94 perc, őket a finnek, 14.92 másodperc hátránnyal követték, a harmadik pedig Kanada lett, 16.72 másodperc hátránnyal.

