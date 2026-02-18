ARÉNA - PODCASTOK
Drone point view of delivery man with fast food in front of residential building, ringing on the door
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

Komoly rendrakás jön az ételfutároknál

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A fogyasztóvédelem azt ígéri, vállalásokra készteti az érintett vállalkozásokat, ennek részeként kapcsolatba lép velük is, de a fogyasztók észrevétele az első.

Már 2024 őszén fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat indult az ételkiszállító cégek tevékenységével kapcsolatban éppen azért, mert rengeteg fogyasztói bejelentés érkezett a hatósághoz, illetve a kormányhivatalokhoz is.

„Kifejezetten a kiszállított ételek minőségével, a szállítási idővel, a vételár visszatérítésével kapcsolatos problémák merültek fel, illetve sok esetben a panaszkezelés sem felelt meg az elvártnak, a jogszabályban foglaltaknak” – mondta el az InfoRádió megkeresésére Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

A tervezett szigorítás kiterjed a Nemzetgazdasági Minisztérium fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkárságának tervei szerint:

  1. a fogyasztóvédelmi hatóság és az élelmiszer-biztonsági hatósági eljárások lefolytatására
  2. egy folyamatos konzultációra az iparági szereplőkkel.

Az eljárás múltjáról kiderült még, hogy 2025-ben több fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is lefolytattak, amelynek végén jelentős mértékű bírságot szabtak ki többek között azért is, mert tiltott termékkel, alkohollal, illetve energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat, illetve súlyos tájékoztatási kötelezettségsértés történt a cégek részéről.

„Ezek a hatósági eljárások ezt követően is folyamatosak lesznek. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy az iparági szereplőkkel is felvegyük a kapcsolatot. Önkéntes vállalásuk egy cselekvési terv, ami elsősorban a kiskorúak védelmére vonatkozik, illetve csökkenne a kiszállítási díj is, a vételár visszatérítésének szabályai pedig tisztázódnak” – sorolta Eitmann Norbert.

Mindemellett a cégeknek a jogszabályi kötelezettségeknek a fogyasztóvédelmi terület mellett másban is meg kell felelniük, hiszen be kell tartaniuk a higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásokat, a hűtési rendet is. Például ne fordulhasson elő azt, hogy a pizzával egy térben szállítanak valamilyen tisztítószert, mert ennek súlyos egészségügyi következményei lehetnek – mondta.

Az akcióra végdátumot nem határoztak meg – az egyeztetések folyamatosak, és ezzel párhuzamosan mind a fogyasztóvédelmi hatósági eljárások, mind az élelmiszerbiztonsági hatósági eljárások is zajlanak épp azért, hogy kiderüljön, valóban teljesülnek-e a cégek által tett vállalások – mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

