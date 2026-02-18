Az Apple rágyúr a mesterséges intelligenciára, három új termék is jöhet

Három új, AI-alapú eszközt fejleszthet az Apple, és a versenyképesség megtartása érdekében a vállalat fokozta a folyamatot – írja a Bloomberg beszámolója nyomán a hvg.hu.

Az egyik ilyen egy kamerákkal, mikrofonnal és hangszóróval felszerelt, AirTag-méretű eszköz, amit ruhára csíptetve lehetne használni.

A lap információi szerint a második fejlesztés egy okosszemüveg, melynek kódneve N50. Ez egy igencsak telített piac, melynek egyik legerősebb szereplője a Meta. A közösségimédia-óriás ráadásul szintén azon dolgozhat, hogy beépítse az AI-t a szemüvegeibe. Az Apple verziója nagy felbontású kamerával lesz felszerelve és már idén decemberben megindulhat a gyártása, hogy jövőre a boltokba kerülhessen.

A harmadik újdonság egy AI-képességekkel felvértezett AirPods-fülhallgató a lap jelentése szerint, erről azonban többet még nem lehet tudni.

Az információk szerint mindegyik termék iPhone-hoz kötött lesz, vagyis nem működnek majd önállóan. Mindhárom központi eleme lesz a Siri, mint virtuális asszisztens, ami jelen formájában már kissé elmaradott, ám évek óta ígérgetnek hozzá egy ráncfelvarrást.