2026. február 18. szerda Bernadett
Az Apple rágyúr a mesterséges intelligenciára, három új termék is jöhet

Infostart

Úgy tűnik, az Apple nem szeretne lemaradni a versenyben, ezért olyan eszközökön dolgozik, amik erősen támaszkodnak az AI-ra.

Három új, AI-alapú eszközt fejleszthet az Apple, és a versenyképesség megtartása érdekében a vállalat fokozta a folyamatot – írja a Bloomberg beszámolója nyomán a hvg.hu.

Az egyik ilyen egy kamerákkal, mikrofonnal és hangszóróval felszerelt, AirTag-méretű eszköz, amit ruhára csíptetve lehetne használni.

A lap információi szerint a második fejlesztés egy okosszemüveg, melynek kódneve N50. Ez egy igencsak telített piac, melynek egyik legerősebb szereplője a Meta. A közösségimédia-óriás ráadásul szintén azon dolgozhat, hogy beépítse az AI-t a szemüvegeibe. Az Apple verziója nagy felbontású kamerával lesz felszerelve és már idén decemberben megindulhat a gyártása, hogy jövőre a boltokba kerülhessen.

A harmadik újdonság egy AI-képességekkel felvértezett AirPods-fülhallgató a lap jelentése szerint, erről azonban többet még nem lehet tudni.

Az információk szerint mindegyik termék iPhone-hoz kötött lesz, vagyis nem működnek majd önállóan. Mindhárom központi eleme lesz a Siri, mint virtuális asszisztens, ami jelen formájában már kissé elmaradott, ám évek óta ígérgetnek hozzá egy ráncfelvarrást.

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Elkezdett gyengülni a forint

Elkezdett gyengülni a forint

Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mellett a magyar energiaellátás helyzetéről szóló hírek, illetve a hazai gazdasági kockázatok esetleges megváltozása mozgathatják az árfolyamokat.

Átrendeződik az autópiac: felzárkóznak az új szereplők Európában

Átrendeződik az autópiac: felzárkóznak az új szereplők Európában

Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.

Eight skiers found dead after California avalanche, with one still missing, sheriff confirms

Eight skiers found dead after California avalanche, with one still missing, sheriff confirms

Six others from the group have already been rescued after they became stranded on Tuesday, the Nevada County Sheriff's Office says.

