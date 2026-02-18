Bűvésztrükkökkel lopott egy fiatal nő

Feljelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányságra 2024 áprilisában, miután egy vásárló trükkös módszerrel közel 20 ezer forintot emelt el egy fagyizóban.

Az elkövető a fizetés során látványosan elővett egy 20 ezer forintos bankjegyet, majd aprópénz keresésével és beszélgetéssel elterelte az eladó figyelmét. Eközben észrevétlenül visszatette a bankjegyet a pénztárcájába.

Az eladó nem vette észre, hogy a pénzt nem tette a kasszába, és több mint 19 ezer forint visszajárót adott át, amelyet a nő eltett, majd távozott – írja a police.hu.

A nyomozás során kiderült, hogy a nő január óta országszerte – Sopronban, Hajdúszoboszlón és Szikszón – több üzletben is hasonló módszerrel lopott. Egy gyorsétteremben, egy műszaki boltban és egy benzinkúton is sikerrel járt a bűvésztrükkhöz hasonlító mutatvánnyal. A rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 26 éves nőt, és négyrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök befejezték a nyomozást, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek.