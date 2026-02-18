A magyar kormány és Szlovákia is leállítja a dízelszállítást Ukrajna felé – a nap hírei

Március közepétől válik elérhetővé a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj, ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányülés szünetében arról is beszélt, hogy leállítják a dízelszállítást Ukrajna felé mindaddig, amíg Kijev helyre nem állítja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kormány ma döntött a stratégiai olajkészletek felszabadításáról is. A szlovák kormányfő közölte, Szlovákia is leállítja a gázolaj-szállítást Ukrajnába.

Négyéves csúcsra, 74,9 százalékra emelkedett a magyar GDP-arányos államadósság 2025 végén – írja a Portfolio a jegybank adatai alapján. A költségvetési hiány ugyanakkor a vártnál kisebb, 4,7 százalékos volt tavaly. Az idei évre 5 százalék a hivatalos hiánycél.

Új, 17 milliárd forintos kockázati tőkealapot indított a Hiventures, a korai fázisú, innovatív startupok támogatására, kiemelten az AI-, deeptech- és egészségügyi fejlesztésekre. A vállalkozások akár 300 ezer euróig terjedő befektetésre is pályázhatnak.

A vasutasokkal együtt követelik a BKV dolgozói a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet arról írt: az ügy alapját a győri Lázárinfón elhangzottak adták, amely szerint a közlekedési miniszter kész megvizsgálni a korkedvezmény visszaállításának lehetőségét a mozdonyvezetők és a MÁV-csoporthoz tartozó Volánbuszos járművezetők számára.

A Közlekedési Minisztérium nem tárgyal tovább a fuvarozókkal a kiszivárgott hangfelvételek miatt. Hadházy Ákos osztott meg egy hangfelvételt, ami Lázár János és a fuvarozók egyeztetésén készült.

Megújult pályán, új járművekkel utazhatnak a HÉV-utasok 2030-ra – ígéri az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tárca Facebook-bejegyzése szerint egy új beszerzési eljárás kiírásának adottak a jogi feltételei, a tender lefolytatására az uniós források szabta határidőn belül is van lehetőség.

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, miután újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt – hívja fel a figyelmet az ingatlan.com. A portál azután közölte ezt, hogy újabb kiemelt lakásfejlesztési projekt társadalmi egyeztetése kezdődött meg az Otthon Start Program részeként, ezzel 25-re bővülhet a nemzetgazdasági kiemelésben részesített beruházások köre.

Az ukrajnai tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, más területeken ugyanakkor nem közeledtek az álláspontok az ukrán elnök szerint. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, a területi kérdésekről és zaporizzsjai atomerőmű használatáról továbbra sincs közeledés. Eközben Kijev polgármestere kijelentette, a katasztrófa szélére sodródott a főváros az orosz rakéta- és dróntámadások miatt.

Átfogó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós keleti régiók támogatásának megerősítésére. Öt kiemelt területen fejlesztik a keleti szárny figyelőrendszerét, az európai drónvédelmi kezdeményezést, valamint az európai lég- és űrvédelmi pajzsot.

Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti-tengeri partvidékén. 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a gyakorlaton. A március közepéig tervezett manővert pedig mintegy 10 ezer katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból.

Kizárta Friedrich Merz kancellár, hogy Németországnak saját atombombája legyen. Ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez.

A vártnál korábban távozhat az Európai Központi Bank éléről Christine Lagarde – értesült a Financial Times. A lap úgy tudja: a jegybankelnök politikai okok miatt nem tölti ki 2027 októberéig szóló, 8 éves mandátumát. A tervek szerint még a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt lemond.

Már elindult Washingtonba a magyar miniszterelnök a Béketanács washingtoni alakuló ülésére, ahol Orbán Viktor kormányfő is felszólal. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, továbbra is támogatják azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek békét akarnak teremteni Ukrajnában vagy a Közel-Keleten, hisz a térségek biztonsági helyzete alapvetően befolyásolja Közép-Európa és Magyarország jövőjét.

Visszautasította az amerikai elnök meghívását a Béketanácsba Leó pápa. A Vatikán szerint nem személyes vagy politikai okról van szó, de a Szentszék álláspontja szerint a nemzetközi válságok kezelésének elsődleges fóruma az ENSZ.

Lengyelországban ismét európai elfogatóparancsot adtak ki Marcin Romanowski ellen. A volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes politikai menedékjogot kapott Magyarországon.

Április 19-én tartják az előrehozott választásokat Bulgáriában. Öt év alatt nyolcadszor választhatnak a bolgárok, miután december közepén lemondott a konzervatívok vezette koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra.

Kettévált a lengyel kormánykoalícióhoz tartozó Lengyelország 2050 párt, képviselőinek egy része Centrum néven új frakciót alapít – jelentette be a klímaügyi miniszter, de továbbra is lojális partnerséget ígérnek Donald Tusk kormányának. Az új frakcióhoz eddig 18 képviselő csatlakozott.