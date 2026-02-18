ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
Robbie Keane, az FTC vezetõedzõje a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. február 18-án. A csapat másnap a bolgár PFK Ludogorec Razgrad ellen lép pályára az Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért Razgradban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Robbie Keane: biztosan lesz változás a Ludogorec játékában

Infostart / MTI

A Ferencváros csütörtök este a Ludogorec otthonában játssza a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzését, amely előtt Robbie Keane vezetőedző elmondta, egyértelműen a továbbjutás a csapat célja.

Az ír szakember a megérkezést követően megvizsgálta a razgradi pálya állapotát, amelyre harminc centiméter hó hullott. A játéktér megtisztításában, a lapátolásban korábban a Ludogorec vezetőedzője, Per-Mathias Högmo is segédkezett. Robbie Keane elmondta, az időjárás semmiképpen sem befolyásolja a csapat teljesítményét, mivel Magyarországon is előfordul hasonlóan nehezítő körülmény.

„A hideg miatt kemény a pálya, de remélhetőleg holnapra valamelyest javul a helyzet” – kezdte Robbie Keane a sajtótájékoztatón, majd hozzátette, az ellenfél is ugyanolyan körülmények között lép pályára, vagyis e tekintetben az esélyek hasonlók lesznek.

A Ferencváros ebben az idényben negyedszer találkozik bolgár ellenfelével, a Bajnokok Ligája selejtezőjében az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a Groupama Arénában 3–0-ra nyert, majd az Európa-liga főtábláján – szintén Budapesten – 3-1-re győzött.

„Ismerjük az ellenfelet, de új a vezetőedző, szóval biztosan lesz változás a játékában. A Ludogorec korábban is bizonyította, hogy az európai kupában is veszélyes ellenfél, de célunk egyértelműen a továbbjutás” – fogalmazott Keane.

A Ferencváros 2019 óta nyolcadik alkalommal játszik tétmérkőzést a Ludogoreccel, s az eddigi hét összecsapásból csupán egyet veszített el, négyet megnyert, kétszer pedig döntetlent ért el.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy a Bragával találkozik.

A Ludogorec–Ferencváros mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik, a német Tobias Stieler vezeti, az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió pedig élőben közvetíti.

