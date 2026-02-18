ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.85
usd:
318.99
bux:
0
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök (j2), Friedrich Merz német kancellár (b2) és Keir Starmer brit miniszterelnök (j) találkozója a müncheni biztonságpolitikai konferencián 2026. február 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Kienzle

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.

A müncheni biztonságpolitikai konferencia a világ legfontosabb független biztonságpolitikai fóruma, melyet minden év februárjában rendeznek meg a müncheni Hotel Bayerischer Hofban, ahol állam- és kormányfők, miniszterek, katonai vezetők és szakértők ütköztetik álláspontjaikat olyan témákban, kérdésekben, amelyeknek globális hatásai vannak. A múlt heti konferencián részt vett többek között Vang Ji kínai külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter is, aki a németországi esemény után Pozsonyba, majd Budapestre látogatott.

Demkó Attila az InfoRádióban elmondta: a konferencia legfontosabb üzenetét éppen Marco Rubio fogalmazta meg, aki egyértelművé tette, hogy nincs szakítás Európa és az Amerikai Egyesült Államok között. A szakértő kiemelte: az amerikai külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy az USA erős Európát akar, és együtt akar dolgozni az EU legfőbb vezetőivel. Ugyanakkor Marco Rubio arra is kitért, hogy

ha egyes kérdésekben Európa nem akar együttműködni az Egyesült Államokkal, akkor Washington kész egyedül is megtenni a szükséges lépéseket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem programvezetője szerint Marco Rubio másabb, jóval lágyabb hangvételt ütött meg a müncheni találkozón, mint egy évvel korábban JD Vance amerikai alelnök, az üzenet tárgya azonban hasonló volt.

Az amerikai külügyminiszter Donald Trump és JD Vance korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan arra is utalt a németországi konferencián, hogy

Európának szembe kell néznie a legfőbb aktuális problémákkal, kihívásokkal, így például a migrációval,

és azt mondta, hogy az Európai Uniónak az Amerikai Egyesült Államokkal együtt kell egy jobb világot teremtenie.

Demkó Attila kiemelte, hogy tapssal fogadták a jelenlévők Marco Rubio beszédét, de ezzel együtt több európai vezető továbbra is bőven lát kifogásolnivalót az amerikai elnöki adminisztráció politikájában. A biztonságpolitikai szakértő szerint az amerikai külügyminiszter müncheni felszólalását

bizonyos körökben úgy értelmezték, hogy „csak udvariasabban csomagolta be az amerikai kormányzat egyébként nagyon egyértelmű üzeneteit”.

Mint mondta, „helyben jó fogadtatása” volt Marco Rubio beszédének, de az EU vezetésében többen is vannak, akik az amerikai külügyminiszterrel ellentétben úgy látják, megszakadt a hatékony együttműködés a felek között, és az Egyesült Államok „nem változott meg”. Demkó Attila azt gondolja, „sokan a saját politikai világukat azonosítják Európával, ezért érzik ezt szakításnak”. Amerikai részről egyértelműen jobboldali, republikánus üzenetek hangoztak el Münchenben. A migráció kérdésében is nagyon kemény, határozott vélemény fogalmazódott meg, amit az NKE programvezetője szerint Európában „sokan nem akarnak elfogadni”, ezért azonnal szakításra gondolnak, de Marco Rubio nyilvánvalóvá tette, hogy az Egyesült Államok nem fog kivonulni a NATO-ból.

Ukrajna uniós csatlakozása is téma volt

A müncheni biztonságpolitikai konferencián is napirendre került az a kérdés, hogy Ukrajna mikor és milyen feltételekkel léphetne be az Európai Unióba. Ez a téma az EU-n belül is komoly vitákat váltott ki az utóbbi időben, és nemcsak Magyarország vagy Szlovákia ellenzi az ukránok csatlakozását, hanem más tagállamoknak is vannak bizonyos fenntartásai a gyorsított eljárással kapcsolatban. Demkó Attila nem tartja reálisnak, hogy az elmúlt időszakban hangoztatott tervek szerint 2027-ben vagy legkésőbb 2030-ban csatlakozhatna az unióhoz Ukrajna. Indokként azt említette meg, hogy Ukrajna és Európa sincs megfelelően felkészülve a bővítésre, illetve az orosz–ukrán háború jelenlegi állása sem ad bizakodásra okot ebben a kérdésben.

A müncheni beszédében egyébként Marco Rubio is arra utalt, hogy a nyugati civilizáció nem lehet erős egy gyenge Európával, mert

ha a nyugati világ egyik fele gyenge, akkor nem tud hatékonyan fellépni az egyre növekvő globális kihívásokkal szemben.

Erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is beszélt a biztonságpolitikai konferencián, vagyis érzékelhető volt az egyetértés. Demkó Attila szerint az lesz a jövő nagy kérdése, hogy követik-e tettek a szavakat, illetve jó ütemben hoznak-e döntéseket az EU vezetői

Az NKE programvezetője szerint nem az a fő kérdés, hogy Európa mennyi időt hagyhat magának védelmi képességeinek a megerősítésére, hanem az, hogy „mennyi az a minimum idő, ami ahhoz szükséges, hogy maximális erőfeszítés esetén az Európai Unió legalább hasonló képességekkel rendelkezhessen, mint az Egyesült Államok”. Komoly problémának nevezte, hogy egyes uniós tagállamokban sok területen nincsenek meg a megfelelő védelmi képességek, vagy nagyon minimális szinten vannak meg. Úgy véli, egy átfogó reform vagy program végigviteléhez legalább tíz évre lenne szükség, mert „hatalmas a rés a képességekben az Atlanti-óceán két oldala között”.

Európának most már le kell tennie valamit az asztalra

Felmerült, hogy a francia nukleáris fegyverzetet ki lehetne terjeszteni egész Európa védelmére, de Demkó Attila tájékoztatása szerint mindössze 300 töltete van Franciaországnak, ami jóval kisebb mennyiség az USA rendelkezésre álló kapacitásaihoz képest. A szakértő hozzátette: egy ilyen védőernyő létrehozása több évtizedes munkát venne igénybe, és nemcsak technikai feltételei vannak, hanem különböző jogi kritériumokat is szem előtt kellene tartani. Mint fogalmazott, az nem kérdés, hogy Európának el kell indulnia egy új úton, és fejlődnie, erősödni kell ezeken a területeken, de figyelmeztetett, hogy

ez nagyon sok anyagi befektetést és áldozatot igényel a kontinenstől, miközben több európai országban nem túl jó jelenleg a gazdasági helyzet.

Éppen ezért Demkó Attila szerint az EU-nak rövidtávon olyan célokat kell kitűznie, amelyek megvalósíthatók. Példaként megemlítette, hogy nemrég egy észtországi hadgyakorlaton kiderült, hogy a drónok elleni védelemben nem állnak jól az európai erők. A szakértő úgy véli, közös európai erőfeszítésre lenne szükség ezen a területen is. A Skyranger-projekt az Európai Égi Pajzs Kezdeményezés (ESSI) része, amelynek célja, hogy a következő években jelentősen megerősítse Európa légvédelmi képességeit. A programban részt vesz Magyarország is, és bár vannak hasznos elemei, Demkó Attila azt gondolja, ennél valószínűleg többet kell letenni az asztalra hosszabb távon.

Az NKE programvezetője szerint újra kell gondolni a logisztikai kérdéseket, valamint az úthálózatokkal kapcsolatos teendőket, hogy adott esetben miként lehet a leggyorsabban és a leghatékonyabban átvezényelni a katonai erőket Európa egyik feléből a másikba. Demkó Attila azt mondta,

„nagyon sok praktikus, megoldandó kérdés van, és természetesen többet is kell költeni a haderőfejlesztésre”.

A szakértő megjegyezte: fel kell tölteni azokat a hadseregeket, amelyekre 20-30 évig nem költöttek elég pénzt, ráadásul manapság él az a probléma is, hogy „nem divat csatlakozni” a katonasághoz, hosszú évtizedeken át „lasszóval kellett fogni az új katonákat”. Ahogy fogalmazott, „filozófiai váltásra is szükség van”, de szerinte ez viszonylag gyorsan megvalósítható. A legfontosabb teendők között a megfelelő műhold- és nukleáris képesség kialakítását, illetve a jobban integrált haderő felállítását említette meg.

(A nyitóképen: Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök találkozója a müncheni biztonságpolitikai konferencián 2026. február 13-án.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

egyesült államok

európai unió

münchen

marco rubio

haderőfejlesztés

demkó attila

biztonságpolitikai konferencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg
A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, a befektetők attól tartanak, hogy a vállalatok beruházásai már túlzott szintet értek el, miközben a technológia diszruptív hatása miatt is aggódnak egyes szektorokban. Részben az AI-val kapcsolatos fennálló aggályok miatt bizonytalan kereskedést láttunk tegnap az amerikai tőzsdéken. Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül viszont a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak emelkedésre van kilátás, bár a mozgások várhatóan mérsékeltek lesznek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség

Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség

Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

Witkoff says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 08:08
Fordulat Genfben? Előrelépésről beszél az amerikai különmegbízott
2026. február 18. 07:33
Vérfürdő a hokimeccsen: tüzet nyitott családjára a magát nőként azonosító férfi
×
×
×
×