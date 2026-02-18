Fontos változás az egykori Diósgyőri Acélműveknél

A város önkormányzata közölte: a döntés mérföldkő a város életében, hiszen három évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári Kör névvel, amelynek az a célja, hogy „a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése”.

A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodaépületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhely- és raktárterületet foglal magában. Az ingatlanegyütteshez utak, vasúti sínek, egy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények – hűtőtornyok és kémények – is tartoznak – olvasható a sajtóanyagban.

Az önkormányzat célja, hogy a DAM egykori területe hosszú távon a város fejlődését, a fenntartható gazdasági és közösségi funkciók erősítését szolgálja. Az átláthatóság jegyében a város önkormányzata az adásvétellel kapcsolatos dokumentumokat közzétette hivatalos honlapján, ahol azokat mindenki elérheti és megismerheti – áll a közleményben.