Új fejlemény a Jókai utcai házomlás ügyében

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint 4 éve a VI. kerület, Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok során az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű attikafalat részlegesen visszabontották. A tetőszerkezet vasalattal tartotta az attikafalat, és közvetve a párkányt.

2022. június 27-én délelőtt a visszabontott attikafal megmaradt mintegy 50 méteres része 25 méter magasból az általa tartott párkánnyal együtt a Jókai utca teljes hosszában leomlott, és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit. A 8-10 tonnányi törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, maga alá temetett egy, az utcán sétáló nőt, aki életveszélyes állapotba került. A sértett életét az orvosi ellátás megmentette, de gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az omlás másik három embert is veszélyeztetett, közülük ketten könnyebben sérültek. A lezuhanó törmelék megrongált nyolc gépkocsit is.

A tragikus balesetért a büntetőjogi felelősség az ügyészség szerint 4 személyt terhel: a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt. A vádlottak sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt, s ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek. Nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét, és nem gondoskodtak a Jókai utca munkavédelmi előírások szerinti elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett fogház kiszabását, továbbá az építtetővel szemben cégvezetéstől eltiltást, a többi vádlott esetében foglalkozástól eltiltást – közölte a főügyészség.