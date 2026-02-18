ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.07
usd:
319.19
bux:
127501.62
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltók a VI. kerületi Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épületnél dolgoznak, ahol homlokzati fal és tetőszerkezeti elemek dőltek az utcára és parkoló autókra 2022. június 27-én. Az omlás az épület tetejéről indult el, amely magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Új fejlemény a Jókai utcai házomlás ügyében

Infostart / MTI

Vádat emelt és szabadságvesztést indítványoz a kerületi ügyészség gondatlan veszélyeztetés miatt a Jókai utcai házomlás ügyében 4 kivitelezőnek, illetve tervezőnek – tudatta a Fővárosi Főügyészség.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint 4 éve a VI. kerület, Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok során az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű attikafalat részlegesen visszabontották. A tetőszerkezet vasalattal tartotta az attikafalat, és közvetve a párkányt.

2022. június 27-én délelőtt a visszabontott attikafal megmaradt mintegy 50 méteres része 25 méter magasból az általa tartott párkánnyal együtt a Jókai utca teljes hosszában leomlott, és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit. A 8-10 tonnányi törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, maga alá temetett egy, az utcán sétáló nőt, aki életveszélyes állapotba került. A sértett életét az orvosi ellátás megmentette, de gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az omlás másik három embert is veszélyeztetett, közülük ketten könnyebben sérültek. A lezuhanó törmelék megrongált nyolc gépkocsit is.

A tragikus balesetért a büntetőjogi felelősség az ügyészség szerint 4 személyt terhel: a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt. A vádlottak sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt, s ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek. Nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét, és nem gondoskodtak a Jókai utca munkavédelmi előírások szerinti elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett fogház kiszabását, továbbá az építtetővel szemben cégvezetéstől eltiltást, a többi vádlott esetében foglalkozástól eltiltást – közölte a főügyészség.

Kezdőlap    Belföld    Új fejlemény a Jókai utcai házomlás ügyében

vádemelés

szabadságvesztés

házomlás

jókai utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába
Itt a magyar válasz!

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába
Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását – mondta rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.
 

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
 

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nő a feszültség, ugrik az olajár

Nő a feszültség, ugrik az olajár

Az olajárak szerdán közel három százalékkal emelkedtek, miután az Ukrajna és Oroszország közötti genfi béketárgyalások mindössze két óra után véget értek, az iráni–amerikai atomprogramról szóló egyeztetések pedig egyelőre nem hoztak áttörést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény szankciókat jelentett be Zelenszkij: a háború támogatásával vádolta meg szomszédját

Kőkemény szankciókat jelentett be Zelenszkij: a háború támogatásával vádolta meg szomszédját

Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 14:30
Márciusban emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen egy újságíró meglökése miatt
2026. február 18. 14:06
Újabb medveészlelés Pest vármegyében
×
×