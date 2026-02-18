ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda Bernadett
Moon Wonjun, miután rossz rajt miatt kiesett a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének negyeddöntõjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 18-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kizárni kényszerültek a magyar színekben induló gyorskorcsolyázót

Infostart / MTI

A magyar színekben induló Moon Wonjun kiesett a negyeddöntőben a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 500 méteres számában a milánói téli olimpia szerdai napján.

A dél-koreai születésű sportoló ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit Moon egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.

Az FTC gyorskorcsolyázója ugyanakkor nem tudta ezt kihasználni, mert kiugrott, így kizárták a futamból és kiesett.

Szerdán a férfi 500 méter mellett még a 3000 méteres női váltóban hirdetnek bajnokot a Forum di Milánóban.

