Kizárni kényszerültek a magyar színekben induló gyorskorcsolyázót

A dél-koreai születésű sportoló ismét együtt szerepelt a selejtezős ellenfeleivel, a tavaly világbajnok kanadai Steven Dubois-val és az egy éve mögötte ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisával, akit Moon egy szép előzéssel utasított maga mögé. A nagy különbség az volt, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója sokkal jobb volt, mert ezúttal a tengerentúli klasszis mellől startolhatott.

Az FTC gyorskorcsolyázója ugyanakkor nem tudta ezt kihasználni, mert kiugrott, így kizárták a futamból és kiesett.

Szerdán a férfi 500 méter mellett még a 3000 méteres női váltóban hirdetnek bajnokot a Forum di Milánóban.