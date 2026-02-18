ARÉNA - PODCASTOK
Idős nő betegágyban fekszik.
Nyitókép: Pixabay

Két nő mulasztása felgyorsította a beteg asszony halálát

Infostart

A bíróság felmentette a beteg haláláért felelős személyeket, ezért a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a bűnösségük megállapításáért és büntetés kiszabásáért fellebbezett.

A vád szerint a rossz egészségi állapotú 86 éves sértett több műtéten esett át, majd 2021 augusztusában hazaengedték a kórházból. Az idős asszonyt fia és menye – az egyik vádlott – magukhoz költöztették, otthon ápolták, amiben egy szociális gondozó segített. A sértett ellátásában további segítségre volt szükség, ezért 2021. szeptemberétől a házi ápolóként dolgozó vádlott vett ebben részt.

A két nő között bizalmas viszony alakult ki, a meny elmondta az ápolónőnek, hogy szeretné, ha a gondozás minél előbb véget érne. Az asszony állapota romlani kezdett, ennek ellenére a vádlottak nem tettek semmit, orvosi segítséget nem kértek. Októberben a beteg állapota tovább rosszabbodott, azonban az elkövetők a háziorvost nem értesítették, mentőt nem hívtak.

A sértett állapota tovább romlott, azonban a vádlottak nem hívtak orvost, így a sértett 2021. október 21-ére virradó éjszaka elhunyt – olvasható az ügyészség közleményében.

A Pécsi Törvényszék emberölés bűntette miatt a két nőt 3-3 év börtönbüntetésre ítélte, és az ápolónőt 5 évre eltiltotta az egészségügyi szakdolgozói foglalkozástól.

A Pécsi Ítélőtábla a vádlottakat az emberölés bűntettének vádja alól felmentette.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélőtábla döntése ellen a vádlottak bűnösségének megállapítása, és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A nyitókép illusztráció.

