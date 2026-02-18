ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda Bernadett
JD Vance amerikai alelnök felszólal a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi bitcoin-konferencián Las Vegasban 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

J. D. Vance kiosztotta Európát

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa a „szó igazi értelmében” szövetséges legyen – jelentette ki J. D. Vance alelnök kedden.

Az amerikai alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban foglalta össze az amerikai adminisztráció üzenetét Európa felé, amit Müchenben tolmácsolt Marco Rubio külügyminiszter szombaton.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben az „európaiak jórészt megfeledkeztek arról”, hogy az amerikai kormányzat azért fogalmaz meg az európai határvédelemmel, Európa védelmi kiadásaival és az európai gazdasággal kapcsolatban várakozásokat, mert azt akarja hogy „Európa fellendüljön és sikeres legyen”.

Az alelnök megállapította, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok ne szeretné Európát, vagy ne tisztelné a szövetségeseit, és hozzátette, hogy véleménye szerint az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat”, és „azt akarjuk, hogy ez álljon meg”.

Megjegyezte, hogy a Washingtonból érkező üzenet megértésében előrelépés történt, és azt mondta, hogy az egyes európaiak körében az meghallgatásra talál, másoknál viszont „süket fülekre”.

J. D. Vance szerint az amerikai elvárások közül a védelmi kiadások növelése teljesül.

A határok védelmének erősítése annak érdekében, hogy Európa fenntartsa civilizációs egységét „kis mértékben” történik, ahogy kis mértékben történtek lépések annak érdekében, hogy komolyabban vegyék a szólás szabadságát – mondta az Egyesült Államok alelnöke, hozzátéve, hogy Washington a jelenleginél több cselekvést vár el Európától.

Kezdőlap    Külföld    J. D. Vance kiosztotta Európát

egyesült államok

európa

münchen

j. d. vance

biztonságpolitikai konferencia

