Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych meets the press in Milan on Feb. 12, 2026, after he was disqualified from the Milan Cortina Olympics for refusing to give up his plan to race in a helmet commemorating athletes killed since Russias invasion. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Egy vagyont adott az ukrán milliárdos a sisakja miatt kizárt olimpikonnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán olimpiai bajnokoknak járó prémiumnak megfelelő összeget, 200 ezer dollárt kapott Vladiszlav Heraszkevics, akit a háborúban elhunyt barátaira emlékező sisakja miatt zártak ki a téli olimpiáról.

A szkeletonos Heraszkevics olyan sisakban szeretett volna versenyezni, amelyen az orosz–ukrán háborúban meghalt sportolótársainak képe szerepelt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint viszont Heraszkevics ezzel politikai üzenetet közvetített volna, amely ütközik az olimpia szellemiségével. Az ukrán sportoló a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál is fellebbezett, de hiába, nem tudott részt venni a futamokon – írja a Telex összefoglalója.

„Vlad Heraszkevicstől elvették a lehetőséget, hogy a győzelemért küzdjön az olimpián, de Ukrajnába mégis igazi győztesként tér vissza” – írta közleményében Rinat Ahmetov, az egyik legnagyobb ukrán futballklub, a Sahtar Donyeck tulajdonosa, aki kétszázezer dollárt adott a sisakja miatt kizárt ukrán szkeletonosnak.

„A legnagyobb jutalma az ukránok körében kivívott tisztelet és büszkeség, ugyanakkor azt szeretném, hogy legyen elég energiája és erőforrása sportpályafutása folytatásához, valamint ahhoz, hogy harcoljon az igazságért, a szabadságért, és azok emlékéért, akik életüket adták Ukrajnáért” – állt a közleményben.

Heraszkevicset korábban Volodimir Zelenszkij is méltatta, és az egyik legmagasabb, civilek számára adható kitüntetéssel, a Szabadság Érdemrenddel jutalmazta.

Egy vagyont adott az ukrán milliárdos a sisakja miatt kizárt olimpikonnak

×