Drágakőnek nézték a vesekövet

Nem jártak szerencsével azok a betörők, akik kifosztották a Velencétől északra fekvő, 50 ezres Pordenone városban a Messaggero Veneto újság korábbi vezetőjének otthonát. Összesen nagyjából 150 eurónyi pénzt zsákmányoltak, ami az újságíró régebbi utazásaiból maradt – írja a Telex a Messaggero Veneto híre alapján.

A betörők a teraszon keresztül hatoltak be a lakásba, betörve az ablakot. Megtalálták a lakás kulcsait, azokat a zárba dugták belülről, hogy időt nyerjenek, ha a tulajdonos korábban hazaérne.

Az egész lakást átkutatták pénz után. Nem vették észre a tulaj laptopját, így az aprón kívül mást nem találtak, csak egy parányi dobozt, amit el is vittek magukkal a benne lévő drágakövekkel. Legalábbis azt hitték, hogy drágaköveket vagy aranyrögöket zsákmányoltak, de a feljelentésnél kiderült, hogy azok csak a tulajdonos vesekövei, amelyeket egy nem túl régi vizsgálat után hagyott elöl.