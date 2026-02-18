ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
A szavazatszámláló bizottság tagjai kiürítik az urnát, mielõtt megkezdik a szavazatok számlálását a szavazóhelyiség bezárása után a pécsi, Kossuth téri polgármesteri hivatalban kialakított szavazóhelyiségben, az EP-választás napján, 2019. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Öt budapesti kerületből nem lesznek szavazatszámlálók

Infostart

A budapesti kátyúhelyzetről, az országgyűlési választásra jelentkezett szavazatszámlálókról, valamint a fővárosi önkormányzat hitelkeretének növeléséről is beszélt Kiss Ambrus.

A fővárosi utakon a január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból már több mint 24 ezret kijavítottak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kiss Ambrus elmondta: a hétfő esti adatok szerint még mintegy 2400 javításra váró kátyúról volt tudomásuk a főváros kezelésében lévő utakon. Hozzátette: hideg- és melegaszfalttal is tudtak dolgozni, és amennyiben az időjárás kedvező lesz, a Budapest Közút február végére ledolgozza a hátrányt.

Arra a kérdésre, hogy az idei tél mennyibe került a fővárosnak, Kiss Ambrus elmondta: a havazással és kátyúzással ez az összeg megközelíti a kétmilliárd forintot, ebből a nagyobb tétel a havazás és annak járulékos költségei voltak. A kátyúzással kapcsolatban megjegyezte: a legjobb megoldás az lenne, ha 10-15 évente le tudnák cserélni az úttest kopórétegét.

Beszámolt arról is, hogy csaknem nyolcezren jelentkeztek szavazatszámlálónak a fővárosban. A Fővárosi Önkormányzat novemberben indított toborzóakciót, amelyben szavazatszámlálókat kerestek a 2026-os országgyűlési választásra. A toborzásban a 23 kerületből öt – az I., az V., a XIII., a XVII. és a XXIII. – nem vett részt.

Kiss Ambrus elmondta: a felhívásra 7974-en jelentkeztek, de körülbelül 400-an olyan kerületekből jelentkeztek, amelyek nem vettek részt a toborzásban, így az ő jelentkezésüket nem tudták elfogadni. Hozzátette: Budapesten összesen 1346 szavazókör van. A szavazatszámláló bizottságokba az önkormányzatok szavazókörönként három tagot választanak meg, plusz a póttagokat, így Budapesten csaknem 4500 emberre van szükség szavazatszámlálóként.

A főigazgató szólt arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalja azt az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra – az iparűzésiadó-bevételek megérkezéséig – 40 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelné a főváros folyószámlahitel-keretét. Mint mondta, ez szükséges ahhoz, hogy ki tudják fizetni a béreket, járulékokat, kamatköltségeket, valamint biztosítsák a kisebb intézmények napi működési költségeit.

Kiss Ambrus elmondta: a főváros szinte teljesen kihasználta a rendelkezésére álló folyószámlahitel-keretét, és ahogyan korábban jelezték, egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat. Kiemelte: a béreket kifizették, és amennyiben a közgyűlés hozzájárul a hitelkeret átmeneti megemeléséhez, úgy március elején is ki tudják fizetni a béreket.

(A nyitókép illusztráció.)

