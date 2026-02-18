Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson.

„Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le.

„Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz.

Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

„Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat” – jegyezte meg.

„A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba” – tette hozzá.