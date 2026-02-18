ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.17
usd:
319.54
bux:
127195.72
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Motor Oil Splashes At The Old Newspapers Background
Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Infostart / MTI

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson.

„Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le.

„Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz.

Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

„Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat” – jegyezte meg.

„A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba” – tette hozzá.

Kezdőlap    Gazdaság    Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

magyarország

szlovákia

horvátország

európai bizottság

szijjártó péter

orosz

energetika

kőolaj

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa hadai épp most szállnak partra a Balti-tengerről
Próba

Európa hadai épp most szállnak partra a Balti-tengerről
A Standfast Dart 26 fedőnevű manőverrel a NATO új védelmi és elrettentési stratégiáját próbálják ki a gyakorlatban.
 

„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

J. D. Vance kiosztotta Európát

Megszólalt Friedrich Merz az önálló német atomfegyverkezésről

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
 

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle

Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos keleti régiók támogatására. A terv öt kiemelt területen kívánja erősíteni e térségek biztonságát, gazdasági ellenálló képességét és fejlődését - közölte az Európai Bizottság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Videón az olimpia legcukibb pillanata: elszabadult kutya szállt be a versenybe, célfotó is van róla

Videón az olimpia legcukibb pillanata: elszabadult kutya szállt be a versenybe, célfotó is van róla

Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 11:30
Zárul az olló a kutakon
2026. február 18. 06:12
Kisebb csokinyuszi, kevesebb táp – több termék lett kisebb
×
×