Változás jön a „B” és „C” kategóriás jogosítványoknál

A tervezet szerint az állam támogatást biztosítana a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek számára a „B” (személygépkocsi) és „C” (tehergépkocsi) kategóriás vezetői engedély, valamint a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megszerzéséhez.

A kormányrendelet célja, hogy növelje a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok mobilitását és foglalkoztathatóságát azáltal, hogy átvállalja a vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos képzési és vizsgadíjakat. Ez hozzájárul a munkaerőpiaci esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és az önálló életkezdés támogatásához. A rendszer biztosítja a támogatás átláthatóságát, egységes kezelését és a kapcsolódó költségek állami fedezetét – olvasható.

A támogatás kiterjed a képzések díjára (vezetési gyakorlat, elméleti vizsga, elsősegélynyújtás, közlekedési alapismeretek) és a vezetői engedély kiállításának költségére. A támogatás jogosultsági köre ugyanakkor kizárja a javítóintézeti nevelésben részesülőket és az utógondozói ellátásból érintett javítóintézeti fiatalokat. Az elszámolás és támogatás igénylése a fenntartó által előlegezett költségek megtérítésére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a fiatal sikeresen teljesíti-e a képzést és vizsgákat.

A rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba, és a támogatás visszamenőlegesen is igényelhető 2026. január 1-jétől kezdődően.