Kanyarójárvány fenyegeti Londont

Jeanne Bendick amerikai irónő Kellemes kanyarót című 1958-as könyvét magyarra is lefordították. Viszont korántsem kellemes, ami Londonra várhat. A brit egészségbiztonsági ügynökség friss modellezése szerint rendkívül gyorsan elharapózna a kanyaró a város egyes kerületeiben. Sőt:

a brit főváros bizonyos részein már most is „komoly kanyarójárvány” zajlik,

amely elsősorban a tíz év alatti, oltatlan gyermekeket érinti.

Az északkelet-londoni iskolákban és óvodákban kialakult gócpontok miatt több gyermeket kórházban kellett kezelni. Januárban csak Enfield városrészben – az egyik északi peremkerületben – több tucat, laboratóriumban igazolt esetet regisztráltak, emellett legalább hét iskola és egy óvoda jelentett gyanús megbetegedéseket.

A hatóságok arra kérik a szülőket: azonnal pótolják az elmulasztott védőoltásokat. Egy korábbi kockázatelemzés szerint ugyan országos szinten alacsony egy nagy járvány esélye, Londonban viszont a csökkenő átoltottság miatt 40 ezertől akár 160 ezerig terjedő esetszám is kialakulhat.

A szakértők szerint a veszély oka, hogy az elmúlt években több közösségben tartósan alacsony volt az oltási arány, amit a koronavírus-járvány tovább rontott. Egyes területeken a kétéves kori első, kombinált MMR, azaz kanyaró-mumpsz-rubeola-oltást a gyerekek alig hetven százaléka kapta meg.

A járvány megelőzéséhez a gyerekek 95 százalékának kell felvennie, két adagban a védőoltást.

A külföldi utazások révén behurcolt fertőzések könnyen indíthatnak el újabb láncolatokat, különösen az aluloltott közösségekben. Egy fertőzött ember ugyanis 12-18 másiknak adhatja át a betegséget.

A kanyaró rendkívül fertőző vírusos megbetegedés. Bár sokan felgyógyulnak belőle, súlyos szövődményeket is okozhat, például tüdőgyulladást, agyvelőgyulladást, ritka esetben maradandó károsodást vagy halált.

A legfrissebb adatok szerint egyes londoni kerületekben kirívóan alacsony az átoltottság: Enfieldben például az ötévesek alig kétharmada kapta meg mindkét szükséges MMR-dózist.

Londoni háziorvosok és önkormányzatok is megerősítették: több iskolában gyorsan terjed a fertőzés.

A járvány megfékezése érdekében azok a tanulók, akik kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel, akár 21 napra is kizárhatók az iskolából. A hatóságok figyelmeztetnek: a kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, fertőzőképessége többszöröse a Covid–19-ének. A megbetegedés ugyanakkor védőoltással megelőzhető.

A briteknél maradandó bizalmatlanságot okozott egyetlen orvos 1998-as cikke a tekintélyes Lancet-szaklapban. Andrew Wakefield azt állította, hogy az MMR-vakcina autizmust okozhat. Bár a cikket módszertani hibák, adathamisítás és etikai kérdések miatt visszavonták

és Wakefieldet eltiltották, a szakma által cáfolt elmélete világszerte oltásellenes pánikot keltett. A Covid-pandémia szintén megerősítette az oltásellenesek táborát.

Továbbá: érzékeny politikai téma, mert táplálhatja az idegengyűlöletet, de szakemberek szerint egyes bevándorló-közösségek nem ismerik eléggé a brit egészségügyi rendszert, vagy nem bíznak benne, esetenként pedig a nyelvi korlátok miatt nem eléggé informáltak.

A szakemberek kiemelik: a kanyaró ellen nincs célzott kezelés, a leghatékonyabb védelem a két adagból álló kombinált védőoltás, amely magas szintű immunitást ad, és kulcsszerepet játszik a további járványok megelőzésében.