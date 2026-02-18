ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.73
usd:
319.83
bux:
127820.56
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
London, Shaftesbury Avenue
Nyitókép: Wikipédia

Kanyarójárvány fenyegeti Londont

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Akár százhatvanezer londoni lakos is elkaphatja a kanyarót egy esetkeges járvány során – erre figyelmeztetnek a brit egészségügyi hatóságok. Az ok az alacsony átoltottsági szint.

Jeanne Bendick amerikai irónő Kellemes kanyarót című 1958-as könyvét magyarra is lefordították. Viszont korántsem kellemes, ami Londonra várhat. A brit egészségbiztonsági ügynökség friss modellezése szerint rendkívül gyorsan elharapózna a kanyaró a város egyes kerületeiben. Sőt:

a brit főváros bizonyos részein már most is „komoly kanyarójárvány” zajlik,

amely elsősorban a tíz év alatti, oltatlan gyermekeket érinti.

Az északkelet-londoni iskolákban és óvodákban kialakult gócpontok miatt több gyermeket kórházban kellett kezelni. Januárban csak Enfield városrészben – az egyik északi peremkerületben – több tucat, laboratóriumban igazolt esetet regisztráltak, emellett legalább hét iskola és egy óvoda jelentett gyanús megbetegedéseket.

A hatóságok arra kérik a szülőket: azonnal pótolják az elmulasztott védőoltásokat. Egy korábbi kockázatelemzés szerint ugyan országos szinten alacsony egy nagy járvány esélye, Londonban viszont a csökkenő átoltottság miatt 40 ezertől akár 160 ezerig terjedő esetszám is kialakulhat.

A szakértők szerint a veszély oka, hogy az elmúlt években több közösségben tartósan alacsony volt az oltási arány, amit a koronavírus-járvány tovább rontott. Egyes területeken a kétéves kori első, kombinált MMR, azaz kanyaró-mumpsz-rubeola-oltást a gyerekek alig hetven százaléka kapta meg.

A járvány megelőzéséhez a gyerekek 95 százalékának kell felvennie, két adagban a védőoltást.

A külföldi utazások révén behurcolt fertőzések könnyen indíthatnak el újabb láncolatokat, különösen az aluloltott közösségekben. Egy fertőzött ember ugyanis 12-18 másiknak adhatja át a betegséget.

A kanyaró rendkívül fertőző vírusos megbetegedés. Bár sokan felgyógyulnak belőle, súlyos szövődményeket is okozhat, például tüdőgyulladást, agyvelőgyulladást, ritka esetben maradandó károsodást vagy halált.

A legfrissebb adatok szerint egyes londoni kerületekben kirívóan alacsony az átoltottság: Enfieldben például az ötévesek alig kétharmada kapta meg mindkét szükséges MMR-dózist.

Londoni háziorvosok és önkormányzatok is megerősítették: több iskolában gyorsan terjed a fertőzés.

A járvány megfékezése érdekében azok a tanulók, akik kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel, akár 21 napra is kizárhatók az iskolából. A hatóságok figyelmeztetnek: a kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, fertőzőképessége többszöröse a Covid–19-ének. A megbetegedés ugyanakkor védőoltással megelőzhető.

A briteknél maradandó bizalmatlanságot okozott egyetlen orvos 1998-as cikke a tekintélyes Lancet-szaklapban. Andrew Wakefield azt állította, hogy az MMR-vakcina autizmust okozhat. Bár a cikket módszertani hibák, adathamisítás és etikai kérdések miatt visszavonták

és Wakefieldet eltiltották, a szakma által cáfolt elmélete világszerte oltásellenes pánikot keltett. A Covid-pandémia szintén megerősítette az oltásellenesek táborát.

Továbbá: érzékeny politikai téma, mert táplálhatja az idegengyűlöletet, de szakemberek szerint egyes bevándorló-közösségek nem ismerik eléggé a brit egészségügyi rendszert, vagy nem bíznak benne, esetenként pedig a nyelvi korlátok miatt nem eléggé informáltak.

A szakemberek kiemelik: a kanyaró ellen nincs célzott kezelés, a leghatékonyabb védelem a két adagból álló kombinált védőoltás, amely magas szintű immunitást ad, és kulcsszerepet játszik a további járványok megelőzésében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kanyarójárvány fenyegeti Londont

london

oltás

kanyaró

oltásellenesség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.
 

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt

Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a tavaly nyáron aláírt, 550 milliárd dolláros amerikai–japán kereskedelmi megállapodás keretében megkezdődik az első három projekt megvalósítása. A beruházások sorában egy gáztüzelésű erőmű, egy olajexport-terminál és egy ipari gyémántokat előállító üzem szerepel, összesen mintegy 36 milliárd értékben. A júliusi alkut sokan úgy keretezték, hogy Japán jövőbeli nagy pénzekről szóló, bizonytalan ígéretekért "cserébe" kapott azonnali vámcsökkentést, és az időhúzás taktikájával talán el is bliccelheti a tényleges beruházást a rövid figyelmű amerikai elnökkel szemben. A mai bejelentés és egy tokiói hotelben októberben lezajló szürreális tárgyalássorozat azonban azt mutatják, hogy nem ilyen könnyű kijátszani Trumpot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!

Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!

A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 17:26
Barack Obama meglepő nézetei a földönkívüliekről
2026. február 18. 16:26
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
×
×