A Fülöp-szigeteki Manny Pacquiao ünnepel, miután győzött az amerikai Keith Thurman ellen a Bokszvilágszövetség, a WBA váltósúlyú világbajnoki címéért vívott mérkőzésen a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában 2019. július 20-án. A 40 éves Pacquiao megosztott pontozásos győzelemmel nyerte el a bajnoki övet a nála tíz évvel fiatalabb címvédőtől.
Ismét szorítóba lép az ökölvívó-legenda

Infostart / MTI

Április 18-án Las Vegasban lép újra kötelek közé Manny Pacquiao, minden idők egyik legjobb ökölvívója.

A 47 éves Fülöp-szigeteki szupersztár a nála „csak” öt évvel fiatalabb, egykori kisváltósúlyú világbajnok orosz Ruszlan Provodnyikovval csap majd össze. A bemutató mérkőzést tíz menetesre tervezik.

Pacquiao négy év szünet után, tavaly július 20-án vívta első mérkőzését, amely többségi döntetlennel zárult a címvédő amerikai Mario Barriosszal szemben a Boksz Világtanács (WBC) váltósúlyú világbajnoki övéért rendezett Las Vegas-i gálán. A Hírességek Csarnokába is beválasztott filippínó öklöző kiválóan helytállt, két pontozónál 114-114-es döntetlen született, egynél pedig a 30 éves Barrios nyert (115-113), aki így megőrizte világbajnoki címét.

Pacquiao profi mérlege 62 győzelem (39 kiütés), nyolc vereség és három döntetlen. Ő az egyetlen bokszoló a sportág történetében, aki nyolc különböző súlycsoportban nyert világbajnoki címet.

Mint arról korábban beszámoltunk, az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én száll ringbe egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

