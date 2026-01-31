Újraindították a számlázást, itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról

Az MVM a kormányközlés után átmeneti időre leállította a számlázást. Tapasztalataink szerint azoknál, akik január 15-től diktáltak. Most az közölték a szolgáltató a közösségi oldalán, hogy ismét számláznak és azok megtekinthetők az applikációban.

Azt írják: „az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. A már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt,

erre az időszakra nem számítunk fel késedelmi kamatot.”

Azt a cikk írója teszi hozzá, hogy vasárnap délelőtt 11 óráig az applikációban nem jelent meg a januárban diktált gázfogyasztás után fizetendő számla.

A posztban egy-egy mondatban beszámolnak a kormánydöntésről is.