ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Újraindították a számlázást, itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rendkívüli rezsistopot vezetett be a kormány, hogy ellensúlyozza a januári extrém hideg okozta megnövekedett energiaköltségeket. A döntés értelmében a lakossági gáz-, áram- és távhőfogyasztók egységesen 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak a januári számláikból, ami országosan mintegy 50 milliárd forintos állami támogatást jelent a háztartásoknak.

Az MVM a kormányközlés után átmeneti időre leállította a számlázást. Tapasztalataink szerint azoknál, akik január 15-től diktáltak. Most az közölték a szolgáltató a közösségi oldalán, hogy ismét számláznak és azok megtekinthetők az applikációban.

Azt írják: „az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. A már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt,

erre az időszakra nem számítunk fel késedelmi kamatot.”

Azt a cikk írója teszi hozzá, hogy vasárnap délelőtt 11 óráig az applikációban nem jelent meg a januárban diktált gázfogyasztás után fizetendő számla.

A posztban egy-egy mondatban beszámolnak a kormánydöntésről is.

  • Egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár a lakossági gáz- és áramfogyasztóknak
  • Gázfűtés esetén nincs teendő – a kedvezmény automatikus
  • Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról nyilatkozni kell 2026. április 30-ig (online is lesz rá lehetőség)
  • Előre fizetős mérővel rendelkezők egyszeri 7 000 Ft-os támogatást kapnak
  • A távhő esetében biztosított árkedvezményt a távhőszolgáltatók érvényesítik.

Kezdőlap    Gazdaság    Újraindították a számlázást, itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról

mvm

számla

rezsicsökkentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól
Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.
 

Deutsch, Magyar, Vitályos - politikusok is emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben

Elhunyt Fenyő Miklós

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történtekre. A kormányfő szombat reggeli közleménye szerint a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött a fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd

Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd

A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

The photos put further pressure on Andrew Mountbatten-Windsor after years of scrutiny over his relationship with Epstein. He has always denied any wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 08:50
Nagyon várták ezt a napot Szolnokon a háziasszonyok
2026. január 31. 08:04
Pásztor Szabolcs: idén a magánfogyasztás és a szolgáltató szektor húzhatja leginkább a magyar gazdaságot
×
×
×
×