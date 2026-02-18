ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.14
usd:
319.95
bux:
127265.19
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (k), miután aláírta az általa kezdeményezett Béketanács alapokmányát az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. Az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint kifejezetten erős harmadik világbeli részvétel lesz az új tanácsban, ami garancia lehet arra, hogy a Közel-Keleten túl más régiókban jelentkező konfliktusokat is hatékonyan lehessen rendezni a jövőben.

Csütörtökön Washingtonban tartja alakuló ülését a Donald Trump által alapított Béketanács. A tanácskozáson várhatóan főleg a gázai háború utáni rendezésről és újjáépítésről lesz szó. Az alakuló ülésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke az InfoRádió GeoTrendek című műsorában azt mondta, a Béketanács létrehozása „messzebbre vezet” annál, hogy csak aktuális geopolitikai problémákra, konfliktusokra keressen hatékony megoldásokat. Mint fogalmazott, nemcsak arról van szó, hogy a Gázai övezet vonatkozásában legyen egy olyan intézmény, amely valóban elősegítené a békét Izrael és a különböző palesztin hatóságok között, hanem Donald Trump azért alapította meg ezt a testületet, hogy hosszabb távon is segítséget nyújtson vagy produktív közvetítő legyen hasonló helyzetekben.

Törcsi Péter kiemelte: a tervek szerint a Béketanácsot nemcsak a nyugati világ meghatározó országai működtetik majd, hanem

kifejezetten erős harmadik világbeli részvétel is lesz, ami egyfajta garancia lehet arra, hogy a Közel-Keleten túl más régiókban jelentkező konfliktusokat is rendezni lehessen a jövőben.

Hozzátette: a Béketanács „az átalakuló világrend egyik legújabb intézménye lesz”. Felhívta a figyelmet fontos előzményként arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a megválasztása után meglehetősen intenzíven kezdett el állást foglalni és fellépni a korábbi status quóval szemben, a szavakat pedig tettek követték. Az amerikai elnök csaknem harminc különböző nemzetközi testületből, intézetből, a többi között az ENSZ szakosított szerveiből is kiléptette az Egyesült Államokat.

Törcsi Péter szerint Donald Trump ezekkel a lépésekkel egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, amely szerint a második világháború lezárásának egyik kiemelt intézkedéseként létrehozott

ENSZ, illetve annak Biztonsági Tanácsa nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az elmúlt két évtizedben.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke úgy véli, a Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem gondolja azt, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a hagyományos értelemben vett szövetségeseit, konkrétan a nyugat-európai NATO-tagállamokat.

Törcsi Péter kitért arra is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt heti, müncheni biztonságpolitikai konferencián egy „nagyon kritikus beszédet” mondott, és elsősorban azokat „az értékbeli hiányosságokat, kulturális elgyengüléseket rótta fel”, melyeket Nyugat-Európával kapcsolatban tapasztalt az elmúlt egy-két évtizedben. Ugyanakkor az elemző szerint Marco Rubio inkább a partnerséget, az Európával való együttműködés megújítását hangsúlyozta, és sokkal barátságosabb, békülékenyebb hangot ütött meg, mint JD Vance amerikai alelnök a 2025-ös müncheni konferencián.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint az amerikai külügyminiszternek ezzel az is lehetett a célja, hogy ösztökélje a nagy európai NATO-tagországokat a Béketanácsban való részvételre, illetve partnerekként támogassák az Egyesült Államokat a béketörekvéseiben, nemcsak a Gázai övezettel kapcsolatban, hanem akár Ukrajna esetében vagy más olyan konfliktusgócpontok esetében, ahol még lehetnek nagyon éles ellentétek a következő időszakban.

A teljes beszélgetést szerda este hét órától az InfoRádió GeoTrendek című műsorában hallgathatják meg.

(A nyitóképen: Donald Trump amerikai elnök, miután aláírta az általa kezdeményezett Béketanács alapokmányát az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban, 2026. január 22-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    „Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

ensz

európai unió

washington

donald trump

nato

marco rubio

geotrendek

béketanács

törcsi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint kifejezetten erős harmadik világbeli részvétel lesz az új tanácsban, ami garancia lehet arra, hogy a Közel-Keleten túl más régiókban jelentkező konfliktusokat is hatékonyan lehessen rendezni a jövőben.
 

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását – mondta rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.
 

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés látható, a magyar piacon is folytatódik a felpattanás. Itthon a blue chipek közül az OTP árfolyama emelkedik jelentősen, a midcapeknél pedig a 4iG és a Rába ralizik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 15:50
Sorkatonasági körkép Európában: kilenc országban létezik valamilyen sorozás
2026. február 18. 15:26
Robbanás Kínában: sokan meghaltak – videó
×
×