Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Semcorp debreceni üzeméhez

Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este Debrecenben. A vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer – ismertette a szóvivő.

A tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották – derül ki a haon.hu és a dehir.hu beszámolójából.

Utóbbi lap hozzáteszi, hogy a debreceni tűzoltóknak a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves beszámolója alapján minden második vonulása téves jelzésre történik, ezek túlnyomó többsége a beépített automata tűzjelző berendezések jelzéseiből adódott. Ám a téves tűzjelzések ellenére ezen rendszerek nagyon nagy előnyt jelentenek a korai tűzérzékelés és tűzoltás miatt, növelik az élet- és vagyonbiztonság színvonalát.