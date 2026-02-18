Légrádi Tamás: nem mindig, nem mindenkinek jók a nyelvtanuló alkalmazások

Van olyan, hogy nyelvérzék, csak nem szabad a saját értelmén, jelentésén túlmenő jelentőséget tulajdonítani neki. A szorgalom hiánya nem titulálható ennek, de valóban van olyan, hogy valakinek könnyebben, valakinek nehezebben megy a nyelvtanulás, és ennek az általános intelligenciához is van köze – mondta az InfoRádióban Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Hozzátette: az életkor szerinte önmagában nem lehet korlátozó tényező.

„Volt olyan ügyfelem, még a rendszerváltáskor, aki 50 éves elmúlt, nem beszélt egyáltalán idegen nyelvet, ám amikor a cégüket megvette egy belga tulajdonos, azt mondta, hogy az állása megtartásához meg kell tanulnia angolul. Egy évig kőkeményen tanult egy nagyon jó tanárral, és a saját erejéből eljutott oda, hogy angolul tudta a beszámolóját megtartani. És utána sírva hívott fel, hogy mennyire köszöni, mire mondtam, hogy magának köszönje. Ez egy nagyon jó példája volt annak, hogy nincsen olyan életkor, amikor egy nyelvet ne lehetne elsajátítani, csak csinálni kell” – mondta Légrádi Tamás. Megjegyezte:

nagyon sokan az idősebbek közül azért járnak tanfolyamra, mert a gyerekeik, unokáik külföldre szakadtak.

Beszélni akarnak az unokáikkal, a gyerekeikkel a videóchaten, vagy amikor ők hazajönnek karácsonyra.

Többen beszélnénk jobban idegen nyelven, ha nem szinkronizálva néznénk filmeket – mondta még az elnök, hozzátéve: már kimutatták, hogy azokban az országokban, ahol a szinkron kevéssé dívik, sokkal jobb az idegennyelvtudás. Ő maga kifejezetten tanácsolni szokta a nyelvtanulóknak, hogy eredeti nyelven nézzenek filmeket, adott esetben azon a nyelven célnyelvű felirattal, mert ennek nagyon komoly nyelvtudásfejlesztő hatása van. Főként akkor, ha olyan filmet nézünk, ami érdekel minket, úgy élvezetesebb lehet a tanulás.

Nagyon népszerűek a különböző nyelvtanuló, mobiltelefonos applikációk, van köztük olyan, amelyet Magyarországon 300 ezren használnak. Légrádi Tamás szerint

a mobilos applikációk egész kiváló kiegészítői a nyelvtanulásnak, sőt, bizonyos generációk esetében akár meg is lehet velük tanulni egy nyelvet.

„Persze árnyalom a kérdést, hogy olyan diákról beszélünk-e, akinek nagyon komoly tanulási stratégiája van már, aki esetleg már egy-két nyelvet megtanult, tud angolul, németül, és mellette egy adott programmal további egy-két nyelvet megtanul, azt nagyon könnyen el tudom képzelni. Azt, akinek még nincs meg a nyelvtanulási stratégiája, annak adott esetben kellhet, hogy egy kis csoportban egymást támogatva és egymást segítve üljenek a hasonló szintű tanulók, akár online vagy offline módban. Számukra ezek sokkal inkább kiegészítő lehetőségek. De minden alkalmat meg kell ragadni. Régen inkább az volt, hogy feltettük a post it-tal az ajtófélfára, hogy ne felejtsük el. Most már van erre program, hát csináljuk úgy, és gyakoroljunk” – mondta a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke.