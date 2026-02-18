ARÉNA - PODCASTOK
Egy piaci hentesbolt Olaszországban.
Nyitókép: Unsplash

Nagy pofont kaphat az olasz gasztronómia: betilthatják a lóhúst

Infostart

Olaszország bizonyos régióiban nagy hagyományai vannak a lóhúsból készült ételeknek, ugyanakkor ez a hústípus csak egy kisebbség étrendjében fordul elő rendszeresen. A javaslat fölött összecsapnak az állatvédők és a húsipar szószólói.

Az olasz szenátus hamarosan megvitatja az 5 Csillag Mozgalom, a Zöldek és Baloldal Szövetség, valamint a centrista Noi Moderati által benyújtott törvényjavaslatot a lovak, szamarak, öszvérek, pónik levágásának tilalmáról – írja az olasz Sky híradása nyomán a Telex.

A javaslat a kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan kedvtelésből tartott állatoknak ismerné el ezeket az állatokat, így örökre eltűnhet a lóhús az olasz étlapokról.

A javaslat zéró toleranciát vezetne be, és szigorúan büntetné a lóhús termelőit 30-100 ezer euró közötti bírsággal, valamint 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel. Ez utóbbi egyharmadával növelhető is lenne, ha a hús mégis kikerülne a piacra.

Az állatokat a szabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül regisztrálni kell, valamint csipet is kapnának, hogy nyomon követhetők lehessenek. Annak érdekében, hogy a tenyésztők megfelelő támogatást kapjanak tevékenységük átalakításához, például rehabilitációs központok vagy lovas turizmus formájában, a kezdeményezés egy hatmillió eurós alap létrehozását is előirányozza.

Olaszország az élmezőnyben van Európán belül a lóhúsfogyasztásban, importált mennyiség tekintetében pedig világelső. Egy reprezentatív felmérés azt mutatta, hogy a lóhúsfogyasztás ugyanakkor csak egy kisebbséget érint, az olasz húsevőknek csak 17 százaléka szerepelteti a lóhúst az étrendjében.

A hagyományok szempontjából viszont megindította a vitát a felvetés: Puglia, Veneto és Emilia-Romagna a lóhúst a helyi kulináris történelem szerves részének tekinti. A tenyésztők jövője továbbra is bizonytalan: a javaslat pénzalapokat irányoz elő, de a több évszázados hagyománnyal rendelkező ágazatra gyakorolt gazdasági hatást még nem mérték fel.

×