ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.13
usd:
320.02
bux:
127660.25
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Pécsi méregkeverők: felesége és anyósa kávéba kevert ricinusmaggal akart végezni egy férfival

Infostart

A férj gyanút fogott, végül nem itta meg a kávét. Ha mégis így tett volna, abba bele is halhatott volna vagy súlyos egészségkárosodás történhetett volna.

Lezárták a vizsgálatot, és vádemelést kértek annak a két nőnek az ügyében, akik előre kitervelt módon, mérgezett kávéval akartak megölni egy 42 éves férfit Pécsen – közölte honlapján a rendőrség.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság még tavaly júliusban indított nyomozást, amikor a férfi feljelentést tett felesége és anyósa ellen. A férjben gyanú ébredt, hogy 53 éves felesége és utóbbi 76 éves anyja meg akarják őt mérgezni.

A közlemény szerint a két nő halálosan mérgező ricinusmagot vásárolt, majd a magot leáztatták, és a levét a férfi kávéjába keverték. A férj azonban gyanút fogott, végül nem itta meg a kávét.

Ha mégis így tett volna, abba bele is halhatott volna vagy súlyos egészségkárosodás történhetett volna.

A nyomozók olyan bizonyítékokhoz jutottak, amelyek az emberölés gyanúját megalapozták, így a két nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség lezárta a nyomozást, és vádemelést javasolt az ügyészségnek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Pécsi méregkeverők: felesége és anyósa kávéba kevert ricinusmaggal akart végezni egy férfival

pécs

mérgezés

anyós

feleség

kávé

emberölés kísérlete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
Szlovákia is leállítja Ukrajna felé a dízelszállításokat, Magyarországhoz hasonlóan. Robert Fico szerint Zelenszkij ukrán elnök megpróbál beavatkozni a magyar választási kampányba. Szlovákiában veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a kőolajszállítások leállása miatt, és az állami tartalékok egy részét is felszabadította.
 

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.
 

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

Oroszország és Ukrajna küldöttei ma is Genfben tárgyaltak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők és Ukrajna szerint számottevő előretörés történt katonai területen. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Hajnalban Ukrajna amerikai GMLRS-rakétákkal lőtte Belgorod városát, illetve mélységi dróntámadás ért több orosz települést is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra lerohanja a tél az országot: esélyes a kemény havazás, erre készülni kell

Újra lerohanja a tél az országot: esélyes a kemény havazás, erre készülni kell

Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 09:40
Girincs, bilincs – Kiskorúakat és felnőtt nőket is futtatott
2026. február 17. 22:00
A korábbinál is súlyosabb büntetést kapott az időseket kifosztó páros
×
×