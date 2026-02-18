Pécsi méregkeverők: felesége és anyósa kávéba kevert ricinusmaggal akart végezni egy férfival

Lezárták a vizsgálatot, és vádemelést kértek annak a két nőnek az ügyében, akik előre kitervelt módon, mérgezett kávéval akartak megölni egy 42 éves férfit Pécsen – közölte honlapján a rendőrség.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság még tavaly júliusban indított nyomozást, amikor a férfi feljelentést tett felesége és anyósa ellen. A férjben gyanú ébredt, hogy 53 éves felesége és utóbbi 76 éves anyja meg akarják őt mérgezni.

A közlemény szerint a két nő halálosan mérgező ricinusmagot vásárolt, majd a magot leáztatták, és a levét a férfi kávéjába keverték. A férj azonban gyanút fogott, végül nem itta meg a kávét.

Ha mégis így tett volna, abba bele is halhatott volna vagy súlyos egészségkárosodás történhetett volna.

A nyomozók olyan bizonyítékokhoz jutottak, amelyek az emberölés gyanúját megalapozták, így a két nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség lezárta a nyomozást, és vádemelést javasolt az ügyészségnek.