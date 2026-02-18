96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Az államtitkár hozzátette, a kialakult helyzetre tekintettel kedden kezdeményezte a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoport összehívását. A szerdai ülésen megállapították, hogy az ellátási zavar kiváltó oka az, hogy Ukrajna politikai okokból nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást.

A munkacsoport áttekintette a stratégiai kőolajkészletek aktuális helyzetét, ami 96 napnyi nettó importnak felel meg, és meghallgatta az érintett állami és nem állami szereplők álláspontját – tette hozzá. A kormány szerdai döntésével összhangban

a munkacsoport előkészítette a 250 ezer tonna kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet.

Mint írta, a Barátság vezetéken szünetelő kőolajszállítások miatt a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás a biztonsági készletek részleges felszabadításával garantálható, és a Mol megteszi a szükséges intézkedéseket a kőolajimport biztosítása érdekében.

Steiner Attila hangsúlyozta: az ukrán zsarolás ellenére Magyarország kőolajellátottsága biztonságban van.

„Nekünk a magyar családok és vállalkozások biztonságos energiaellátása az első” – zárta bejegyzését.