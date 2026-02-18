Lázár Jánosék nem tárgyalnak tovább a fuvarozókkal

Oroszország és Ukrajna küldöttei ma is Genfben tárgyaltak a háború lezárásáról, az amerikai közvetítők és Ukrajna szerint számottevő előretörés történt katonai területen. Amerikai lapok szerint külföldi F-16-os pilóták is segítik Kijev védelmét - Ukrajna ezt hosszas várakozás után cáfolta. A fronton a harcok intenzitása enyhén csökkent: az orosz erők továbbra is nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole városokat. Hajnalban Ukrajna amerikai GMLRS-rakétákkal lőtte Belgorod városát, illetve mélységi dróntámadás ért több orosz települést is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.