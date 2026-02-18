ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda Bernadett
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár Jánosék nem tárgyalnak tovább a fuvarozókkal

Infostart / MTI

Az elmúlt időszakban több egyeztetést folytattunk a szakmai és logisztikai érdekképviseleti szervezetekkel az útdíjrendszer átalakításáról. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy egy zártkörű tárgyalásról illetéktelen hangfelvétel készült. Ez aláássa a bizalmat és a korrekt együttműködés alapját. Az egyeztetéseket ilyen körülmények között nem folytatjuk tovább – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

tárgyalás

ékm

fuvarozók

Komoly rendrakás jön az ételfutároknál

Komoly rendrakás jön az ételfutároknál

A fogyasztóvédelem azt ígéri, vállalásokra készteti az érintett vállalkozásokat, ennek részeként kapcsolatba lép velük is, de a fogyasztók észrevétele az első.
96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
