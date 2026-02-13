ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

2026. február 13. 18:00
Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

Podcastok

Audio tartalmak

2026. február 16. 04:00
Épp most roppan össze Pozsony tömegközlekedése a reptéri utasterhelés alatt
2026. február 15. 21:06
Napinfó - 2026. február 15.
2026. február 15. 19:49
A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól
2026. február 15. 17:46
Mesebeli történet íródott az Esterházy Péter-alkotóház létrejöttéből
2026. február 15. 13:47
Új törvény Afganisztánban – Szakértő: azért tartják be, mert a tálibok hatalma legitim
2026. február 15. 11:57
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
2026. február 15. 09:28
Nézz, nézz az ég felé! – látványos bolygóegyüttállások jönnek
2026. február 15. 08:00
Már az OECD is felfigyelt arra, hogy valami nincs rendben a hazai fúrt kutakkal
