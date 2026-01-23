Oeconomus: már nem összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar gazdasági teljesítménynek döntő részét, több mint 80 százalékát az exportszektor adja.

Hozzátette, Magyarország egy nyitott gazdaság, ugyanis a GDP-ben az import is körülbelül ugyanennyi. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra, hogy exportunk 80 százaléka egy 1500 kilométeres körön belül „csapódik le”. Így nem mindegy, hogy mi történik Ausztriában, Németországban, Olaszországban, de Romániában sem. Ha ott gyengélkednek a gazdaságok, annak hatása lesz ugyanis a magyar gazdaságra is.

A magyar gazdaságot másik megközelítésből szemlélve elmondta, hogy a szolgáltatások közel 70 százalékát adják a hazai gazdaság teljesítményének. Az építőipar 6,7 százalékot, az ipar összességében körülbelül 23 százalékot ad, a mezőgazdaság pedig 3-4 százalékot.

Kiemelte, hogy 2025-ben sok amerikai vállalat jött Magyarországra, a tendencia pedig idén is folytatódik. A védőpajzs bejelentésének hatására tovább erősödött a forint a dollárral szemben – fűzte hozzá. Ez a védőernyő betölti a szimbolikus funkcióját, ez kedvezően tudja katalizálni a gazdasági folyamatokat és a külkereskedelmi folyamatokat is. Az Oeconomus prognózisa szerint egyébként 2026-ban rossz forgatókönyv esetén 2 százalékos, jó forgatókönyv esetén 3 százalékos lehet a gazdasági növekedés.

A kutatási igazgató hozzátette, hogy amikor gyenge a hazai fizetőeszköz, ott inflációs többlet jelentkezik – tehát az üzletekben egyszerűen többet kell fizetni az importált termékekért. Amennyiben viszont erősödik a hazai fizetőeszköz, akkor ez az infláció mérséklődik.

Ilyen szempontból nagyon jó évünk volt 2025

– tette hozzá Pásztor Szabolcs.

A forint–dollár, illetve a forint–euró árfolyam javult, ennek kedvező hatása volt. Várhatóan megmarad ez a 2026-os évben is. Hangsúlyozta, Magyarországon ha több amerikai vállalat van, akkor munkahelyek jönnek létre, modern technológia érkezik. Az amerikai vállalatok már rég nem az összeszerelést keresik, hanem az úgynevezett üzleti szolgáltatások szektorát, tehát a kutatás-fejlesztést, a technológiabővítést.