ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.34
usd:
324.36
bux:
125061.81
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Long exposure of National Assembly with passing tram and hungarian flag, Budapest, Hungary, 2023
Nyitókép: Julian Harenberg/Getty Images

Oeconomus: már nem összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A védőpajzs bejelentésének hatása is érezhető volt.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar gazdasági teljesítménynek döntő részét, több mint 80 százalékát az exportszektor adja.

Hozzátette, Magyarország egy nyitott gazdaság, ugyanis a GDP-ben az import is körülbelül ugyanennyi. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra, hogy exportunk 80 százaléka egy 1500 kilométeres körön belül „csapódik le”. Így nem mindegy, hogy mi történik Ausztriában, Németországban, Olaszországban, de Romániában sem. Ha ott gyengélkednek a gazdaságok, annak hatása lesz ugyanis a magyar gazdaságra is.

A magyar gazdaságot másik megközelítésből szemlélve elmondta, hogy a szolgáltatások közel 70 százalékát adják a hazai gazdaság teljesítményének. Az építőipar 6,7 százalékot, az ipar összességében körülbelül 23 százalékot ad, a mezőgazdaság pedig 3-4 százalékot.

Kiemelte, hogy 2025-ben sok amerikai vállalat jött Magyarországra, a tendencia pedig idén is folytatódik. A védőpajzs bejelentésének hatására tovább erősödött a forint a dollárral szemben – fűzte hozzá. Ez a védőernyő betölti a szimbolikus funkcióját, ez kedvezően tudja katalizálni a gazdasági folyamatokat és a külkereskedelmi folyamatokat is. Az Oeconomus prognózisa szerint egyébként 2026-ban rossz forgatókönyv esetén 2 százalékos, jó forgatókönyv esetén 3 százalékos lehet a gazdasági növekedés.

A kutatási igazgató hozzátette, hogy amikor gyenge a hazai fizetőeszköz, ott inflációs többlet jelentkezik – tehát az üzletekben egyszerűen többet kell fizetni az importált termékekért. Amennyiben viszont erősödik a hazai fizetőeszköz, akkor ez az infláció mérséklődik.

Ilyen szempontból nagyon jó évünk volt 2025

– tette hozzá Pásztor Szabolcs.

A forint–dollár, illetve a forint–euró árfolyam javult, ennek kedvező hatása volt. Várhatóan megmarad ez a 2026-os évben is. Hangsúlyozta, Magyarországon ha több amerikai vállalat van, akkor munkahelyek jönnek létre, modern technológia érkezik. Az amerikai vállalatok már rég nem az összeszerelést keresik, hanem az úgynevezett üzleti szolgáltatások szektorát, tehát a kutatás-fejlesztést, a technológiabővítést.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: már nem összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra

magyarország

gazdaság

pásztor szabolcs

oeconomus

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart

Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart
A vevők eltolták vásárlási szándékaikat, amit megérez az autóipar, de ez az időszak arra jó volt, hogy letisztultak a technológiai kérdések – erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.
Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Bár a múlt év végén Brüsszelben ideiglenes csatát nyertek a benzines és a dízel meghajtású autók 2035-től való tiltásának ellenzői, szakértők szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az elektromos járműveké a jövő. A német autóipar jövőjét és a klímavédelmet szem előtt tartva a berlini kormány most az új elektromos autók vásárlásának támogatására jelentős összeget irányzott elő.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?

Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?

Enyhül a grönlandi feszültség a részvénypiacok szerint. A dollár és a kötvénypiacok szerint viszont más a helyzet. Adják a dollárt, turbulencia a globális kötvénypiacokon. Eközben a japán jenben súlyos sztori kezd kibontakozni, miközben a forint piacán is érdekes fejlemények bontakoznak ki. Ez csak az elmúlt pár nap. A mai nap európai konjunktúraadatokra figyelünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most kell lépni: szeptemberig igényelhető a kamatmentes hitel

Most kell lépni: szeptemberig igényelhető a kamatmentes hitel

A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Prince Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect' after Trump comments

Prince Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect' after Trump comments

Veterans and bereaved families call the comments "very disrespectful" and "soul-destroying", as Keir Starmer says they are "insulting and frankly appalling".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 19:48
A cég, amely nem volt eladó, avagy hogyan védte meg magát a Mol, és vált regionális energiahatalommá
2026. január 23. 18:10
Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart
×
×
×
×