Oeconomus: az OECD is értékeli a kormány gazdaságösztönző intézkedéseit

A kereskedelmi háború és a vámok emelkedése a várakozásoknál kevésbé befolyásolta a gazdaságok teljesítményét, de a következő évre húzódhat át a hatások egy része – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott Németh Viktória, az Oeconomus senior kutatója, az elemzés szerzője az InfoRádióban.

Évközben a geopolitikai kockázatok miatt jelentős gazdasági bizonytalanságok jellemezték a nemzetközi szervezetek és az elemzőházak által előrejelzett GDP-adatokat. Ebben szerepet játszott a kereskedelmi háború is, de ez elsősorban a hangulatot befolyásolta negatívan, tényleges szinten kevésbé hatott – állapította meg a senior kutató.

Az európai gazdasági számok rendkívül kedvezőtlenül alakultak

– emelte ki Németh Viktória.

Hozzátette, a fejlett gazdaságok esetében visszafogottabb teljesítmény volt látható, a legkedvezőbb pozícióban az Egyesült Államok van, 1,8 százalékos várható gazdasági növekedéssel. A nagy európai gazdaságok, így például Németország alig fogja meghaladni a stagnálást, a várakozások 0,2-0,3 százalékos 2025-ös növekedésről szólnak.

Hasonlóan kedvezőtlenek lehetnek a francia és az olasz adatok

– tette hozzá a senior kutató.

Mivel a német, illetve általánosságban az európai hangulat rányomja a bélyegét a magyar gazdaságra, ez a visszafogott teljesítmény itthon is érzékelhető. Kiemelte, az elmúlt félév gazdasági intézkedéseit gazdaságösztönzőként tekintik ugyanakkor az olyan nemzetközi szervezetek, mint az OECD, vagy az Európai Bizottság. Ilyennek tekintik például az édesanyáknak nyújtott adókedvezményeket, a családtámogatásokat, vagy az olyan beruházásösztönző intézkedéseket, mint az Otthon Start Programot, vagy a vállalkozásoknak nyújtott 3 százalékos hitelt.

A korábbi borúsabb prognózisoknál egy kedvezőbb forgatókönyv alakulhat így ki

– hangsúlyozta Németh Viktória. Hozzátette, idén 0,9-1 százalékos növekedés is megvalósulhat.

Az OECD prognózisai szerint a következő időszakban kedvezőbb helyzet várható, a következő évre például Németország esetében 1,1 százalékos növekedésről szól előrejelzésük. Az eurózónát tekintve „egy hajszállal” kedvezőbb lehet az idei teljesítmény, 1,2 százalékos növekedést várnak. A következő évre tekintve 1 százalékos növekedéssel számol az OECD. A senior kutató hozzátette, az idei évben az európai országok átlagával lesz összevethető a hazai teljesítmény, a következő évben pedig kedvezőbb, 2,3 százalékos növekedési ütemet prognosztizálnak hazánknak.