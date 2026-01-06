ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Oeconomus: az OECD is értékeli a kormány gazdaságösztönző intézkedéseit

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A korábbi prognózisokhoz képest kedvezőbb forgatókönyv alakulhat ki.

A kereskedelmi háború és a vámok emelkedése a várakozásoknál kevésbé befolyásolta a gazdaságok teljesítményét, de a következő évre húzódhat át a hatások egy része – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott Németh Viktória, az Oeconomus senior kutatója, az elemzés szerzője az InfoRádióban.

Évközben a geopolitikai kockázatok miatt jelentős gazdasági bizonytalanságok jellemezték a nemzetközi szervezetek és az elemzőházak által előrejelzett GDP-adatokat. Ebben szerepet játszott a kereskedelmi háború is, de ez elsősorban a hangulatot befolyásolta negatívan, tényleges szinten kevésbé hatott – állapította meg a senior kutató.

Az európai gazdasági számok rendkívül kedvezőtlenül alakultak

– emelte ki Németh Viktória.

Hozzátette, a fejlett gazdaságok esetében visszafogottabb teljesítmény volt látható, a legkedvezőbb pozícióban az Egyesült Államok van, 1,8 százalékos várható gazdasági növekedéssel. A nagy európai gazdaságok, így például Németország alig fogja meghaladni a stagnálást, a várakozások 0,2-0,3 százalékos 2025-ös növekedésről szólnak.

Hasonlóan kedvezőtlenek lehetnek a francia és az olasz adatok

– tette hozzá a senior kutató.

Mivel a német, illetve általánosságban az európai hangulat rányomja a bélyegét a magyar gazdaságra, ez a visszafogott teljesítmény itthon is érzékelhető. Kiemelte, az elmúlt félév gazdasági intézkedéseit gazdaságösztönzőként tekintik ugyanakkor az olyan nemzetközi szervezetek, mint az OECD, vagy az Európai Bizottság. Ilyennek tekintik például az édesanyáknak nyújtott adókedvezményeket, a családtámogatásokat, vagy az olyan beruházásösztönző intézkedéseket, mint az Otthon Start Programot, vagy a vállalkozásoknak nyújtott 3 százalékos hitelt.

A korábbi borúsabb prognózisoknál egy kedvezőbb forgatókönyv alakulhat így ki

– hangsúlyozta Németh Viktória. Hozzátette, idén 0,9-1 százalékos növekedés is megvalósulhat.

Az OECD prognózisai szerint a következő időszakban kedvezőbb helyzet várható, a következő évre például Németország esetében 1,1 százalékos növekedésről szól előrejelzésük. Az eurózónát tekintve „egy hajszállal” kedvezőbb lehet az idei teljesítmény, 1,2 százalékos növekedést várnak. A következő évre tekintve 1 százalékos növekedéssel számol az OECD. A senior kutató hozzátette, az idei évben az európai országok átlagával lesz összevethető a hazai teljesítmény, a következő évben pedig kedvezőbb, 2,3 százalékos növekedési ütemet prognosztizálnak hazánknak.

Oeconomus: az OECD is értékeli a kormány gazdaságösztönző intézkedéseit

gazdaság

európai bizottság

oecd

németh viktória

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

Keleti nyitás és az uniós függőség csökkentése – a magyar külpolitika irányai az elmúlt 15 évben
Keleti nyitás és az uniós függőség csökkentése – a magyar külpolitika irányai az elmúlt 15 évben
A magyar külgazdaság törekvései 2010 óta két fő csapásvonal mentén haladtak: egyrészt a korábbi, főként nyugat-európai és amerikai kapcsolatok stabil fenntartása és fejlesztése volt napirenden, másrészt olyan új partnerségek kialakítása a Közel-Keleten és Ázsiában, amelyek hozzájárulhatnak a magyar külkereskedelem diverzifikációjához – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Venezuela és az Egyesült Államok tisztviselői tárgyalásokat kezdtek a venezuelai nyersolaj amerikai finomítókba irányuló exportjának újraindításáról – erről öt kormányzati, ipari és szállítmányozási forrás számolt be a Reutersnek.

100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

In a statement, the White House told the BBC that Trump had made clear that acquiring Greenland was a "national security priority".

