Nyitókép: Getty Images

Melyik gazdasági indexnek hihetünk?

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A GKI és a Századvég eltérő konjunktúraindexeket közölt novemberre, a GKI csökkenést, míg a Századvég emelkedést mért – mondta el Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Augusztusban volt egy trendforduló, azóta javult mind a Századvég, mind a GKI konjunktúraindexe. Novemberben a GKI konjunktúraindexe azonban megtorpanást mért. Ebben szerepet játszanak a reálfolyamatok, tehát a hazai, és külföldi események is – magyarázta Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A konjunktúraindexek szerepéről elmondta, ezek olyan mutatók, amelyek megmutatják, a vállalatok, illetve a lakosság optimistán vagy pesszimistán tekintenek-e a gazdasági helyzet alakulására. A percepciós konjunktúraindex ráadásul előrejelző potenciállal rendelkezik, „olyan, mint egy meteorológiai előrejelzés”. Ez annak köszönhető, hogy a gazdasági szereplők várakozásai megelőzik, sok esetben alakítják is a tényleges gazdasági fordulatokat.

A Századvég novemberben rekordoptimizmust mért a vállalkozások és a lakosság körében is, 41, illetve 42 hónapos rekordok dőltek meg – ecsetelte Jávor Balázs. Az Oeconomus tanulmánya hozzáteszi, a Századvég konjunktúraindexében a lakossági index októberhez képest 1,8 ponttal nőtt; a vállalati mutató 1,3 pontot erősödött. A lakossági mutatónak mind a négy alindexe erősödött novemberben. A legkedvezőbbnek továbbra is a foglalkoztatási helyzetet értékelik az emberek, ámbár javult a gazdasági környezet, az inflációs folyamatok, és az anyagi helyzet megítélése is. A tanulmányban az is olvasható, hogy

a legjelentősebb pozitív irányú elmozdulást az ország versenyképességének alakulásával kapcsolatban mérték.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
A GKI ezzel szemben novemberben mindkét index vonatkozásában a vállalatoknál és a lakosságnál is „megtorpanást mért az optimizmusban” – fogalmazott Jávor Balázs. A három hónapnyi növekedést követően a konjunktúra-hangulat enyhén lelombozódott, az üzleti bizalmi index hibahatáron belül, 0,6 indexponttal csökkent az előző hónaphoz képest. Az ipar volt felelős a vállalati mutató enyhe mérséklődéséért, egyébiránt a cégek foglalkoztatási hajlandósága javult.

Háromhavi stagnálás után többen is terveznek áremelést

– olvasható az elemzésben.

A fogyasztói bizalmi index 1,6 indexponttal csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a lakosság kedvezőtlenebbül ítéli meg saját pénzügyi helyzetét, és a jövőre vonatkozó pénzügyi kilátásait, mint októberben. Mindazonáltal az ország gazdasági helyzetének javulásában többen bizakodnak – írja a tanulmány.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Az indexértékek alakulására a valóságban megtörtént események jelentős hatással vannak. A lakosság szempontjából így például az Otthon Start program szeptemberi indulása augusztusban már tudható volt, szerepet játszhatott a lakossági optimizmus kialakulásában, és később ennek fenntartásában a háromgyermekes édesanyák adómentességének bevezetése is – mondta el az elemző.

Jávor Balázs hozzátette, a vállalatok szempontjából a fix 3 százalékos kkv-hitel, illetve novemberben a vállalati adócsökkentés, bürokráciacsökkentés, de a nemzetközi eseményekre tekintve Trump erőfeszítései a háború lezárására, valamint a Trump-Orbán találkozó is előnyös hatással lehetett.

A tanulmányban olvasható, hogy mindkét kutatócég az aktuális konjunktúraindex-értékek meghatározásához saját módszertant használ, illetve az adatfelvételek időzítése is eltér az adott hónapon belül. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a GKI és a Századvég eltérő hangulatváltozást érzékeltek.

