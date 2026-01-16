ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fehérvár FC
Nyitókép: Facebook / Fehérvár FC

Nem tudták eladni a fehérvári focicsapatot – de van egy csavar

Infostart / MTI

Egyelőre nincs meg a legendás Videoton utóda: eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén.

Az ülést követően Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester a médiának úgy nyilatkozott: nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki – tette hozzá a polgármester.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.

Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa.

Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára. Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett – tette hozzá a polgármester.

Kezdőlap    Gazdaság    Nem tudták eladni a fehérvári focicsapatot – de van egy csavar

pályázat

székesfehérvár

cser-palkovics andrás

fehérvár fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban

Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban
Egyre több óvodás gyermeknek van saját telefonja, a gyermekek 7 százaléka pedig már 4–6 évesen mobilhasználó – derült ki az NMHH reprezentatív kutatásából, amelyet 2 ezer szülő és 2 ezer 7 és 16 év közötti gyermek megkérdezésével végeztek el. A felmérés rámutat arra is, hogy a gyerekek szabadidejük egyre nagyobb részét töltik digitális platformokon, a szülők egyre passzívabbak, a mesterséges intelligenciának pedig mindenki jobban hisz a kelleténél.
Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba elhárítása miatt Szolnok és Szajol között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

European leaders criticise the tariff threat as "unacceptable", as Trump escalates his plan for the US to acquire Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 10:07
Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni
2026. január 18. 08:35
Egy afrikai ország is veszélyezteti a magyar epret
×
×
×
×