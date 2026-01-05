Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

Az év végén tapasztalt enyhe visszaesést követően, újból drágulni kezdett az arany és az ezüst. Megfigyelők ezt egyértelműen a Venezuela elleni amerikai támadással magyarázzák. Az arany ára unciánként körülbelül 2,2 százalékkal, 4424 dollárra emelkedett, míg az ezüst ára 3,9 százalékkal nőtt - írja a BBC.

A befektetők ugyanis gazdasági bizonytalanságtól, illetve attól tartanak, hogy a jegybankok jelentős nemesfém vásárlásba kezdenek a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Az arany és az ezüst iránti kereslet növekedése pedig árfelhajtó hatású. Ugyanakkor az Egyesült Államok venezuelai inváziója egyelőre nincs még hatással az olajkereskedelemre és a tőzsdékre.

A nyersolaj világpiaci ára csökkent, a tőzsdéken pedig emelkedett a részvények árfolyama.

A menekülő valutának számtó arany ára viszont 1979 óta több mint 60 százalékkal lett több: 2025 december 26-án unciánként rekordszintet, 4,549.71 dollárt ért el. Ezt követően volt ugyan egy kis visszacsúszás, de a múlt szombati amerikai katonai akció ismét felfelé lökte az árat.

A brit médiacég ugyanakkor figyelemre méltónak tartja, hogy ezzel párhuzamosan a Brent olajért ára hordónként 50 centtel kevesebbet, mindössze 60,26 dollárt kérnek, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent. Pedig az lenne a logikus, hogy a világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező Venezuela elleni támadás éppen ellenkező hatást váltson ki. Csakhogy a BBC-nek nyilatkozó szakértők elmagyarázták, hogy

a 2000-es évek eleje óta a latin-amerikai országban folyamatosan csökkent az olajbányászat és ma már alig éri el a világ kitermelésének 1 százalékát.

Több milliárd dollárnyi befektetés kellene ahhoz, hogy ismét felpörögjön a venezuelai olajipar. Ezt erősítette meg a BBC-nek a brit olajtársaság, a BP korábbi vezérigazgatója is. Lord Browne szerint „hatalmas befektetésekre, óriási szakértelemre és főleg sok időre” van szükség. Mint mondta, egyes ágazatokban elképzelhető „gyors fellendülés”, de az olajipar átszervezése miatt a termelés összességében mégis inkább csökkenni fog Venezuelában.