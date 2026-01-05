ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Értékmegőrzési és pénzügyi befektetési célokra vásárolható aranyrúd.Forrás: Getty Images/OsakaWayne Studios
Nyitókép: Getty Images/OsakaWayne Studios

Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

Infostart

Történelmi csúcsot döntött az arany és az ezüst ára Nicolas Maduro és felesége elhurcolását követően.

Az év végén tapasztalt enyhe visszaesést követően, újból drágulni kezdett az arany és az ezüst. Megfigyelők ezt egyértelműen a Venezuela elleni amerikai támadással magyarázzák. Az arany ára unciánként körülbelül 2,2 százalékkal, 4424 dollárra emelkedett, míg az ezüst ára 3,9 százalékkal nőtt - írja a BBC.

A befektetők ugyanis gazdasági bizonytalanságtól, illetve attól tartanak, hogy a jegybankok jelentős nemesfém vásárlásba kezdenek a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Az arany és az ezüst iránti kereslet növekedése pedig árfelhajtó hatású. Ugyanakkor az Egyesült Államok venezuelai inváziója egyelőre nincs még hatással az olajkereskedelemre és a tőzsdékre.

A nyersolaj világpiaci ára csökkent, a tőzsdéken pedig emelkedett a részvények árfolyama.

A menekülő valutának számtó arany ára viszont 1979 óta több mint 60 százalékkal lett több: 2025 december 26-án unciánként rekordszintet, 4,549.71 dollárt ért el. Ezt követően volt ugyan egy kis visszacsúszás, de a múlt szombati amerikai katonai akció ismét felfelé lökte az árat.

A brit médiacég ugyanakkor figyelemre méltónak tartja, hogy ezzel párhuzamosan a Brent olajért ára hordónként 50 centtel kevesebbet, mindössze 60,26 dollárt kérnek, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent. Pedig az lenne a logikus, hogy a világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező Venezuela elleni támadás éppen ellenkező hatást váltson ki. Csakhogy a BBC-nek nyilatkozó szakértők elmagyarázták, hogy

a 2000-es évek eleje óta a latin-amerikai országban folyamatosan csökkent az olajbányászat és ma már alig éri el a világ kitermelésének 1 százalékát.

Több milliárd dollárnyi befektetés kellene ahhoz, hogy ismét felpörögjön a venezuelai olajipar. Ezt erősítette meg a BBC-nek a brit olajtársaság, a BP korábbi vezérigazgatója is. Lord Browne szerint „hatalmas befektetésekre, óriási szakértelemre és főleg sok időre” van szükség. Mint mondta, egyes ágazatokban elképzelhető „gyors fellendülés”, de az olajipar átszervezése miatt a termelés összességében mégis inkább csökkenni fog Venezuelában.

